Na een overtuigende zege voor Lando Norris tijdens de GP van Nederland rijst de volgende vraag: kan de Engelsman rivaal Max Verstappen verslaan in de strijd om het kampioenschap? Met nog negen races op de kalender heeft hij genoeg tijd om het huidige gat te overbruggen. Wat moet Norris doen om Verstappen definitief te overtreffen en zichzelf tot kampioen te kronen?

Het eerste raceweekend na de zomerstop werd een feestje voor Lando Norris, die zijn McLaren koelbloedig naar de overwinning stuurde tijdens de Nederlandse GP. Op zaterdag was hij rivaal Max Verstappen al de baas, ware het niet dat de thuisheld hem in de race in de eerste bocht voorbijstak. Echter, de superieure snelheid van McLaren bezorgde Norris niet veel later alsnog de overwinning. Het gat naar Max Verstappen – die berustte in de tweede plaats – was maar liefst 22,9 seconden, de grootste marge sinds Charles Leclerc’s zege in Australië in 2022.

Deze overwinning brengt Norris op zeventig punten achterstand van Verstappen met nog negen races te gaan. Een aanzienlijk gat, waarbij het belangrijk is om te vermelden dat de Nederlander sinds zijn laatste overwinning tijdens de GP van Spanje nog steeds meer punten heeft gescoord dan zijn Britse concurrent. Wat moet Norris doen om de coureurstitel alsnog naar Woking te halen?

Hoe kan Lando Norris de titel afpakken van Max Verstappen?

Om die vraag te beantwoorden, dient men eerst naar de puntenverdeling in de Formule 1 te kijken. Die is sinds 2019 niet meer veranderd; het winnen van een Grand Prix levert vijfentwintig punten op, de tweede plaats achttien, de derde vijftien, et cetera. Met de snelste rondetijd verdient men een extra punt, mits je in de top tien eindigt. Echter, in 2024 worden er ook nog drie sprintraces georganiseerd. De winnaar van het zaterdagnummer krijgt acht punten, de tweede zeven, de derde zes, et cetera.

Als Lando Norris vanaf nu elke Grand Prix wint en Max Verstappen tweede wordt, dan gaat de titel alsnog naar de Nederlander. Het verschil zit hem in de sprintraces en de snelste rondetijd. Wil Norris zijn rivaal aftroeven, dan moet hij ook alle sprintraces winnen en tenminste vijf keer de snelste rondetijd rijden. Ook als Verstappen in dit scenario steevast tweede wordt, wint Norris het kampioenschap met één punt verschil.

Met de huidige vorm van McLaren kan het dus nog spannend worden, al zal alles precies op zijn plek moeten vallen, wil Norris daadwerkelijk kampioen worden. Als hij uiteindelijk toch nog tweede wordt, is het te hopen dat het gat groter is dan zeven punten. In Hongarije liet hij de overwinning immers aan zich voorbijgaan ten behoeve van teamgenoot Oscar Piastri. Dat kostte Norris destijds zeven WK-punten.

