Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de laatste ontwikkelingen binnen de Formule 1. De Oostenrijker zag hoe met de overwinning van Lando Norris in Zandvoort de strijd voor de constructeurstitel weer helemaal openligt. Toch denkt Wolff dat de coureurstitel nog altijd stevig in handen is van Max Verstappen.

Lando Norris reed in de duinen van Zandvoort 22,9 seconden eerder over de finishlijn dan Max Verstappen. Het was het grootste gat tussen een niet-Red Bull-winnaar en de tweede plaats sinds Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 de overwinning pakte met een voorsprong van 21,8 seconden. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het een goede zaak voor de Formule 1.

LEES OOK: Horner is speculaties over Verstappen zat: ‘Alsof de auto’s van Toto Wolff presteren’

“McLaren heeft in het verleden bewezen dat sinds ze vorig jaar in Oostenrijk de auto hebben geüpgraded, ze op de goede plek terecht zijn gekomen en dat was gewoon heel indrukwekkend om te zien (in Zandvoort, red.),” vertelde Wolff aan de aanwezige media.

De Mercedes-teambaas is vooral onder de indruk van de prestaties van de racewinnaar. “Hij (Norris, red.) heeft in feite alle concurrentie vernietigd met die snelste ronde aan het einde”, prijst de Oostenrijker de McLaren-coureur. “Dus ik denk dat het constructeurskampioenschap wijd open is en dat is goed voor de Formule 1.”

LEES OOK: Antonelli maakt F1-debuut in Monza: ‘Iets waar iedereen in Italië trots op kan zijn’

Maar waar volgens Wolff de constructeurstitel nog voor het grijpen ligt, is de coureurstitel nog stevig in handen van Verstappen. “In het rijderskampioenschap denk ik dat Max het tot op zekere hoogte nog onder controle heeft,” aldus Wolff. “Maar het wordt spannend om te zien of er een machtswisseling komt en in hoeverre we daaraan kunnen meedoen.”

Rol van Mercedes

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton eindigden respectievelijk zevende en achtste bij de Dutch GP. Wolff heeft er echter nog wel het vertrouwen in dat zijn team tijdens de laatste negen races een rol van betekenis gaat spelen. “We waren in staat om te vechten in de laatste paar races, en ik denk dat als we (in Zandvoort, red.) een auto hadden gehad die ongeveer normaal was, waar zouden we dan geëindigd zijn?”, vraagt Wolff zich af. “Ik denk niet dat we Norris zouden hebben verslagen, maar misschien hadden we dan wel een iets spannendere positie gehad.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Italië

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!