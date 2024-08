Na een bewogen zomerstop had Sergio Pérez een goede race in Zandvoort – de teamgenoot van Max Verstappen kwam tijdens de Nederlandse GP als zesde over de streep. Toch is de Mexicaan allesbehalve tevreden gesteld. Pérez zag hoe zowel McLaren als Ferrari sneller was op het Nederlandse asfalt en is ‘erg teleurgesteld’ over de prestaties van Red Bull.

“Als je kijkt naar de progressie die we hebben geboekt, is het een solide weekend geweest”, zei Sergio Pérez na de race tegen Formula1.com. “Maar ik ben wel erg teleurgesteld over ons eigen tempo van vandaag. Dat hadden we van tevoren nooit verwacht; ik dacht dat we veel dichter bij McLaren zouden zitten en Ferrari was achteraf ook een enorme verrassing.”

De 34-jarige coureur was het eens met teambaas Christian Horner – het raceweekend in Zandvoort is wel ontzettend leerzaam geweest. “Max (Verstappen, red.) en ik hebben natuurlijk met verschillende specificaties gereden”, legde hij uit. “Hierdoor hebben we heel veel gegevens kunnen verzamelen. Hopelijk kunnen we dat snel samenbrengen tot een goed pakket.”

“Het goede nieuws is dat we nu wel begrijpen wat er met de auto aan de hand is”, vervolgde hij. “We hebben een fundamenteel probleem en dat zal zeker tijd kosten om op te lossen. Maar het is in ieder geval duidelijker wat we precies moeten verbeteren.” Wat verwacht Sergio Pérez van het aanstaande raceweekend in Italië? “Monza zal gelukkig weer een heel ander circuit zijn”, antwoordde hij. “Maar dat neemt niet weg dat het beangstigend was om te zien wat McLaren kan doen.”

