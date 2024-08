Jos Verstappen heeft genoeg gezien na de GP van Nederland; Red Bull moest het op Zandvoort afleggen tegen McLaren, waardoor zoon Max punten verloor op rivaal Lando Norris. Volgens Verstappen senior is het tijd dat Red Bull ‘eens goed in de spiegel gaat kijken’ en de hele organisatie omgooit. “Op deze manier gaat het nog een heel lastig jaar worden.”

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen heeft zich dit jaar al vaker negatief uitgelaten over Red Bull. Na de GP van Nederland was hij opnieuw ontevreden over het team; zoon Max Verstappen moest immers toekijken hoe Lando Norris er met de winst vandoor ging. “Misschien moet ik het niet zeggen, maar ik doe het toch”, zei Verstappen senior tegen De Telegraaf. “Het feit dat je terug moet naar de auto van begin dit jaar, zegt genoeg. Red Bull heeft het op dit moment gewoon niet goed voor elkaar. Ik denk dat ze maar eens goed in de spiegel moeten kijken.”

Volgens Jos Verstappen was het onvermijdelijk dat McLaren zou zegevieren op Zandvoort. “Max wist dat dit eraan zat te komen”, legde hij uit. “Hij had hier gewoon geen kans. Op deze manier gaat het echt nog heel lastig worden dit jaar. Max doet er alles aan, maar heeft het materiaal niet om het af te maken. Het was al uitzonderlijk dat hij zich als tweede kwalificeerde.”

“Niet alles moet worden gladgestreken,” zei Verstappen senior niet veel later tegen BILD. “Het is tijd – als het niet al te laat is – om kritisch te zijn. Goede mensen verlaten het team. Ik ben zeer ontevreden over wat er gebeurt. Je kunt het niet verbloemen, Max is gewoon niet blij met deze auto. Het is nu aan Christian Horner om het team weer op de rails te krijgen.” Kan de Engelsman op tijd voor een ommekeer zorgen binnen het team? “Het zou mij verbazen”, aldus Verstappen. “Het hele team moet op de schop.”

