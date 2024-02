Charles Leclerc heeft nog weinig van zich laten horen nadat bekend werd dat Lewis Hamilton in 2025 naar Ferrari komt. De Monegask is sinds 2019 het paradepaardje van de scuderia, maar met de komst van de 7-voudig wereldkampioen komt die rolverdeling ongetwijfeld in het geding. In de Italiaanse media gaat het gerucht dat Leclerc niet blij is met zijn toekomstige teamgenoot. Het Leclerc-kamp zou ‘geschokt en teleurgesteld’ zijn met de transfer.

Leclerc tekende in januari nog een meerjarig contract met Ferrari. Het team zou de coureur tot ver na 2024 hebben vastgelegd. Als Charles Leclerc toen al lucht had gekregen van de Hamilton-deal, zou hij dan net zo enthousiast een krabbel hebben gezet? Het Italiaanse Corriere dello Sport betwijfelt het. Zij meldden dat het team van de 26-jarige coureur toen ‘nog geen idee had wat er stond te gebeuren’.

Concurrentie

Lewis Hamilton, 7-voudig wereldkampioen en 103-voudig GP-winnaar, wil ongetwijfeld nog een gooi doen naar een kampioenschap met Ferrari. Daarmee zit hij zijn toekomstige teamgenoot natuurlijk in de weg. Charles Leclerc droomt al jaren van de titel met Ferrari, maar het team laat vaak te wensen over. Daarnaast zit de dodelijke combinatie van Max Verstappen met Red Bull hem dikwijls in de weg. Concurrentie van Lewis Hamilton in de tweede Ferrari-auto kan hij dan allerminst gebruiken.

LEES OOK: Zorgeloze Carlos Sainz over carrière na Ferrari: ‘Er komen mooie dingen aan’

Toen Leclerc in 2019 naar Ferrari kwam werd al snel duidelijk dat hij teamgenoot Sebastian Vettel de baas kon. In 2021 werd de Duitser verruild voor Carlos Sainz, die vanaf het moment van tekenen werd geacht in de schaduw van Leclerc te rijden. De ‘smooth operator’ maakte het niet altijd makkelijk voor de Monegask, maar over een seizoen bleef Leclerc altijd de Ferrari-favoriet. Het is nog maar de vraag of dat naast Hamilton ook het geval is.