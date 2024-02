Carlos Sainz is de grote verliezer in de megatransfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Althans, zo lijkt het. De Spanjaard is niet teleurgesteld, zo zegt hij zelf. Hamilton komt in 2025 naar Ferrari, waarmee hij het rode stoeltje van Sainz inpikt. Gelukkig weet deze precies wat hij waard is: “Er komen mooie dingen aan.”

Lewis Hamilton en Ferrari schudden de Formule 1-wereld behoorlijk wakker toen ze 1 februari bekend maakten dat de Engels coureur aan zijn laatste seizoen gaat beginnen met Mercedes. Hamilton zwaait zijn Formule 1-carrière liever af in Maranello. Het verklaarde het ontbrekende contract voor Carlos Sainz, die dit seizoen aan zijn derde jaar met Ferrari begint.

Sainz reageerde tegenover Sky Italia op de transfer van de 7-voudig wereldkampioen. “Ik was zeker niet teleurgesteld. Ik wist al het een en ander en kon me goed voorbereiden op de veranderingen die eraan zitten te komen.” De coureur wil niet te lang bezig zijn met de keuze van Ferrari, maar zich juist focussen op het komende jaar.

Komen mooie dingen aan

In 2024 mag Sainz nog een jaar voor de scuderia rijden, daarna loopt zijn contract af. “Ik ben heel rustig, in de achtergrond wordt er al hard gewerkt aan de toekomst”, legt hij uit. “Ik weet dat we een belangrijk seizoen voor de boeg hebben. Dit is mijn laatste jaar met Ferrari, dus ik wel extra hard mijn best doen.” Het team heeft dit jaar weer zijn zinnen gezet op het wereldkampioenschap en daar wil de Spanjaard maar wat graag aan bijdragen.

Over de toekomst maakt Carlos Sainz zich dan ook weinig zorgen. “Ik weet wat ik waard ben als coureur dus ik maak me weinig zorgen over de toekomst. Er komen mooie dingen aan!” Waar hij dan terecht gaat komen is nog onbekend, maar veel fans linken hem nu al aan het Audi-team dat in 2026 op de grid staat.

