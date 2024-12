Charles Leclerc blijft positief over Ferrari’s kansen om zondag het constructeurskampioenschap veilig te stellen. De Scuderia moet tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi nog eenentwintig punten goedmaken op rivaal McLaren. Leclerc viel verrassend vroeg uit in Q2 nadat zijn rondetijd werd geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. Tot overmaat van ramp had hij ook al een gridstraf van tien plaatsen gekregen.

“Dat was niet best,” reageerde Charles Leclerc vlak na de kwalificatie. “We waren beter dan ik heb laten zien, maar McLaren was altijd te sterk voor ons geweest – die hadden we nooit kunnen verslaan.” Lando Norris pakte zaterdag poleposition op het Yas Marina Circuit, teamgenoot Oscar Piastri volgde op P2. “Ik had wel vierde kunnen worden,” verzuchtte Leclerc teleurgesteld. Wetend dat hij al een gridstraf van tien plaatsen zou krijgen, baalt hij dat hij niet heeft kunnen maximaliseren. “Het was altijd P15 of P20 geworden,” gaf hij toe. “Met P20 maken we het onszelf niet makkelijk. Maar ik ben wel gemotiveerd om zondag iets speciaals te doen.”

Uiteindelijk start Charles Leclerc vanaf P19. Williams-coureur Franco Colapinto – die zich als negentiende kwalificeerde – kreeg ook een gridstraf en is dus hekkensluiter in Abu Dhabi. Ferrari strijdt zondag voor de winst in het constructeurskampioenschap. Als het team de titel wil winnen, moet het een één-tweetje scoren in Abu Dhabi, met Lando Norris en Oscar Piastri op de vierde en vijfde plaats. Een zware opgave, nu de papaja’s op de eerste startrij staan en Charles Leclerc vanaf P19 vertrekt.

‘Ik geloof in wonderen’

Toch blijft de Monegask positief. “Mijn doel blijft hetzelfde: we willen het constructeurskampioenschap winnen,” vertelde hij. “Ik geloof er nog steeds net zo hard in als gisteren, ook al lijkt het op papier moeilijk. Ik geloof in wonderen. Het wordt heel lastig, zeker met de gridstraf, maar ik zie een kans om iets heel bijzonders te doen.”

Leclerc troost zich met de gedachte dat de racepace van Ferrari er veelbelovend uitzag. “We waren snel, maar McLaren leek iets sterker. We hebben de auto behoorlijk veranderd na de derde vrije training, en ik denk dat we de juiste richting op zijn gegaan. Als er iets positiefs is, dan is het dat onze bandendegradatie beter lijkt dan die van anderen.”

