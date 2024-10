Charles Leclerc plaatst vraagtekens bij de recente pogingen van de FIA om grof taalgebruik te weren. President Mohammed Ben Sulayem zei voorafgaand aan de GP van Singapore dat hij schelden over de boordradio wilde aanpakken. Kort daarna kreeg Max Verstappen een taakstraf voor het gebruik van het woordje ‘fucked‘ tijdens een persconferentie. Leclerc vraagt zich af of de organisatie haar prioriteiten wel op orde heeft.

“Ik vraag me af of de FIA niks beters te doen heeft,” zei Charles Leclerc in de nasleep van het raceweekend in Singapore. “We zijn toch allemaal volwassenen? Dit is een van de weinige sporten waar we de atleten de hele tijd kunnen horen tijdens een wedstrijd,” doelde hij op de boordradio’s die regelmatig worden uitgezonden.

Leclerc zegt bereid te zijn om op zijn taalgebruik te letten, maar wil daar wel iets tegenover gesteld zien. “Ik zou de FIA willen vragen om sommige woorden gewoon te censureren of om minder boordradio’s uit te zenden,” zei hij. “Dat lijkt me vrij eenvoudig. Het is namelijk behoorlijk lastig om op je woorden te letten als je met driehonderd kilometer per uur tussen de muren van een stratencircuit rijdt. Uiteindelijk zijn wij ook maar mensen. Ik denk dus niet dat dit een prioriteit zou moeten zijn voor de FIA.”

FIA-president Mohammed Ben Sulayem verklaarde eerder dat vloeken geen plaats heeft in de Formule 1. “We zijn tenslotte geen rappers,” stelde de Arabier. Leclerc’s toekomstige teamgenoot, Lewis Hamilton, schrok van deze uitspraak en wees Ben Sulayem op het ‘racistische element’ ervan. Overigens vond de Brit wel dat er minder gescholden zou moeten worden in de auto.

