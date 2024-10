FIA-president Ben Sulayem denkt dat hij meer gemeen heeft met Max Verstappen dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens de president heeft de media, met name de Britse pers, hem net als de Nederlandse kampioen hard veroordeeld. Ben Sulayem heeft daarom ook gelijk een boodschap aan de pers.

De FIA en Verstappen kunnen momenteel niet samen door één deur, nadat de bestuursorganisatie de Nederlander een taakstraf heeft opgelegd voor grof taalgebruik. De drievoudig wereldkampioen protesteerde tijdens de persconferenties in Singapore tegen zijn straf door bijna niets te zeggen en korte antwoorden te geven.

Ondanks de huidige spanning tussen de FIA en Verstappen, ziet president Ben Sulayem wel overeenkomsten tussen hemzelf en de meervoudig wereldkampioen. “Ik respecteer Max, omdat ik een coureur ben. Ik was een kampioen en ik respecteer winnaars en kampioenen”, vertelt Ben Sulayem, aan Motorsport.com. “Ik zie dat hij ook werd (mishandeld door de pers, red.), maar laten we het over mij hebben. Als je kijkt naar de Britse media en wat ze me hebben aangedaan. In godsnaam, ze hebben me veroordeeld.”

De uit Dubai afkomstige Ben Sulayem begrijpt niet waarom de Britse pers achter hem aanzit. “Ze hebben me nergens van beschuldigd, maar ze gaan maar door. En kan het mij iets schelen? Nee. Ze hebben geen macht over mij en over de FIA”, legt de FIA-president uit.

“Met alle respect voor de Britse media of andere media, ze hebben geen stem”, vervolgt Ben Sulayem. “We zijn een onafhankelijke, democratische federatie. Het is de ledenwereld die mij heeft gekozen. De macht ligt bij de Algemene Vergadering, niet bij hen.” Ben Sulayem roept de media meteen op om “te stoppen met deze onzin”, en weer terug te gaan naar de orde van de dag.

