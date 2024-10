De discussie rondom het taalgebruik in de Formule 1 duurt voort! Ruim een week nadat Max Verstappen het woord ‘fucked‘ bezigde in een persconferentie en daarvoor door de FIA op het matje werd geroepen, deelt routinier Fernando Alonso zijn visie op de zaak. De Spanjaard, die meer Grands Prix heeft gereden dan wie dan ook, wil zijn Nederlandse concurrent graag van wat collegiaal advies voorzien. “Je moet je gewoon gedragen”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

LEES OOK: Alonso geeft Triple Crown-droom op: ‘Ik wil mijn derde wereldtitel winnen’

De Spaanse krant Marca vroeg Fernando Alonso naar de plannen van de FIA om strenger op te treden tegen vloeken in de Formule 1. Tijdens het raceweekend vond de organisatie in Max Verstappen hun eerste ‘slachtoffer’. De Nederlandse coureur stak zijn mening tijdens een persconferentie niet onder stoelen of banken en noemde zijn RB20 ‘fucked‘. Dat moest hij achteraf met een taakstraf bekopen.

LEES OOK: Vakbond F1-coureurs verdedigt Verstappen: ‘Hoop dat we dit met de FIA kunnen oplossen’

Alonso realiseert zich dat hij, net als Max Verstappen, een idool is voor fans van over de hele wereld. “Op dit niveau besef je dat veel mensen naar ons opkijken”, legde de Spaanse vedette uit. Na twintig seizoenen in de sport begrijpt hij als geen ander dat daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. “Als je een coureur bent of iemand met een publieke functie, moet je je gewoon gedragen.”

“Fans kunnen je ontzettend veel liefde geven, veel motivatie, maar er zijn ook bepaalde verwachtingen”, vervolgde Alonso. “Daar moet je verantwoordelijk mee omgaan. Je hebt een voorbeeldfunctie, ook als je dat liever niet wilt. Als je iets wilt zeggen dat niet correct is, moet je je gewoon inhouden. Je hebt een verantwoordelijkheid tegenover je fans — die mensen moeten wel in je kunnen geloven”, besloot de Spanjaard.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!