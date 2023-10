Ferrari boekte een verrassende dubbelslag tijdens de kwalificatie voor de Mexicaanse GP op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Charles Leclerc veroverde zaterdagavond voor het tweede weekend op rij de pole position. Zijn teamgenoot Carlos Sainz maakt de eerste startrij compleet. Beide coureurs hadden niet verwacht er zo goed bij te zitten.

Polesitter Charles Leclerc was ronduit verbaasd over zijn snelste tijd. “Ik zeg het nu voor het tweede weekend op rij, maar dit hadden we echt niet verwacht. Misschien geloven mensen me niet, omdat ik dit vorig weekend ook al zei”, zo grapte de Monegask. “Nu moeten we dit in de race om zien te te zetten in een overwinning. Pole is hier misschien niet eens de beste plek om te starten, maar toch ben ik blij om de snelste te zijn.”

Lees ook: Ferrari verrast met dubbelslag in kwalificatie in Mexico

De teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz, was ook positief verbaasd over de kwalificatie. “Eigenlijk was het een hele rare kwalificatie. De ene ronde zaten we er wel goed bij, de andere weer niet. Precies op het moment dat het moest gebeuren, kwam alles samen. Dat is eigenlijk het gehele weekend nog niet gebeurd. Normaal gesproken zijn we in de race wat minder dan in de kwalificatie, maar we gaan er alles aan doen”, zo reflecteerde de Spanjaard.

Speciale kampioensuitgave FORMULE 1 Magazine

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!