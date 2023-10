Niet Max Verstappen, maar Charles Leclerc begint zondagavond (21.00 uur Nederlandse tijd) vanaf pole position aan de Grand Prix van Mexico. De coureur van Ferrari troefde zaterdagavond in een adembenemde kwalificatie op Autódromo Hermanos Rodriquez onder andere Max Verstappen af. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull, die de race in Mexico al viermaal wist te winnen, bleef steken op de derde tijd, achter Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz.

Max Verstappen krijgt zondag op de tweede startrij verrassend genoeg gezelschap van Daniel Ricciardo namens AlphaTauri. Sergio Pérez moest genoegen nemen met de vijfde tijd, vlak vóór Lewis Hamilton. Voor Leclerc betekende het zijn tweede pole position op rij. Ook vorige week, voor de Amerikaanse GP in Austin, was de Monegask de snelste over één rondje.

De uitslag van de kwalificatiesessie in Mexico is overigens nog wel onder voorbehoud. De wedstrijdleiding kondigde wel onderzoeken aan, onder andere naar een drietal coureurs (Verstappen, Fernando Alonso en George Russell) voor het ophouden bij het verlaten van de pitlane. Na de sessie zullen de stewards de overtredingen nog eens goed bekijken. In theorie kan hiervoor een gridstraf van drie plaatsen opgelegd worden.

Norris grootste verliezer in Q1 kwalificatie

Verstappen schoot in Q1 sterk uit de startblokken met één snelle run (1.18,099). De grootste verliezer in het eerste deel van de kwalificatie in Mexico was Lando Norris, die in tegenstelling tot zijn teamgenoot Oscar Piastri geen snelle tijd uit zijn McLaren wist te persen. De andere afvallers in Q1 waren Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) en Logan Sargeant (Williams).

Hamilton de snelste in Q2

In Q2 stuurde Sergio Pérez als eerste zijn RB19 het asfalt op, onder luid gejuich van de Mexicaanse fans. De Red Bull-coureur tekende derhalve automatisch even voor de snelste tijd (1.18,124), maar werd alweer meteen overtuigend overvleugeld door Verstappen, die zo’n halve seconde sneller was (1.17,625). Met die tijd achter zijn naam was er voor de Nederlander – net als in Q1 – geen aanleiding om voor een tweede snelle run nogmaals naar buiten te gaan. Hij zag hoe Lewis Hamilton in zijn tweede run net onder zijn snelste tijd dook: 1.17,751.

De afvallers in Q2 waren respectievelijk Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Alexander Albon (Williams). De laatste verkeerde aanvankelijk in de veronderstelling dat hij zich wederom voor Q3 had geplaatst, maar vanwege track limits ging er een streep door zijn naam. Guanyu Zhou profiteerde en mocht alsog een stief kwartiertje langer in zijn Alfa Romeo blijven zitten.

Ricciardo dringt door tot Q3

De meest opvallende naam in het slotstuk van de sessie was die van Daniel Ricciardo, die eerder ook in de trainingen sterk voor de dag kwam. De kwalificatiesessie kreeg in Q3 een adembenemende climax, mede dankzij de Ferrari’s. Want niet Max Verstappen stond na de eerste runs bovenaan de tijdenlijst, maar Charles Leclerc (1.17,166), respectievelijk vóór Sainz en Verstappen. De laatste was in zijn snelle rondje iets te enthousiast over de kerbstones gegaan en had daardoor kostbare tijd verloren. Verstappen vroeg erna overigens zijn engineers om bij zijn terugkeer in de pits voor de zekerheid even de onderkant van de voorvleugels te checken.

Het lukte Verstappen in zijn tweede run vervolgens niet om alsnog orde op zaken te stellen. Met name in de tweede sector verloor hij tijd, waardoor hij zich niet meer wist te verbeteren en aan de pitmuur bij Ferrari teambaas Frédéric Vasseur tevreden een gebalde vuist kon laten zien.

Uitslag kwalificatie GP Mexico 2023

Uitslagen

