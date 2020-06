Chase Carey sluit reverse grid uit maar: ‘We zullen naar nieuwe ideeën blijven kijken’

Het format van de reverse grid kan voorlopig weer in de koelkast maar Liberty Media-topman Chase Carey belooft dat er nog zeker gekeken zal worden naar nieuwe experimenten. “Maar we willen geen gimmicks.”

Het concept van de kwalificatieraces was dat in elk tweede weekend van double headers een race op zaterdag gehouden zou worden die dan de startgrid voor de echte race op zondag zou bepalen. De startopstelling van de kwalificatierace zou dan de omgekeerde kampioenschapsvolgorde zijn, een zogenaamde reverse grid. De laagst geklasseerde coureur dus van pole en de nummer één in het kampioenschap achteraan. De race zou dan 30 minuten moeten duren.

Lees ook: Met deze vijf maatregelen wil de Formule 1 coronaproof gaan racen

We zullen het (voorlopig) niet in de praktijk zien, Mercedes was niet gecharmeerd van het plan waarna Racing Point zich daarbij aansloot. Om het plan aan te kunnen nemen, was er unanieme steun nodig van de teams. “We hebben de afgelopen jaren discussies gehad over bepaalde veranderingen die we zouden kunnen doorvoeren die de sport goed zouden doen maar met respect voor de historie. Wij denken dat nieuwe spelregels het leuker zouden kunnen maken voor de fans.”

En grote veranderingen zijn er ook gekomen, denk aan bijvoorbeeld de budget cap en het technische reglement voor 2022. “In de context van de coronacrisis hebben we ook ideeën besproken die toepasbaar zouden kunnen zijn voor de double headers (Oostenrijk en Engeland, red.). Het idee van de reverse grid lekte uit en er waren teams die niet warm voor draaiden. En veranderingen hebben nu gezien de korte termijn unanimiteit nodig.”

Lees ook: Formule 1 maakt eerste 8 races van herziene kalender bekend

Verwacht dus nieuwe ideeën maar het Carey wil geen veranderingen om het veranderen. “We passen nu zaken aan terwijl het seizoen al bijna begonnen is. We blijven kijken maar we willen er wel zeker van zijn dat het geen gimmicks worden. Het is een grootse sport met een grootse historie, helden en sterren. We willen dat allemaal tot op zekere hoogte respecteren maar dat hoeft nieuwe aspecten niet in de weg te staan.”