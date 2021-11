Ferrari gaat het chassis van Charles Leclerc wisselen nadat zij na de kwalificatie in Qatar een scheurtje hadden ontdekt. Dat zou meteen een verklaring kunnen zijn voor het tegenvallende kwalificatieresultaat van de Monegask.

Na de kwalificatie was Leclerc stomverbaasd dat hij slechts de dertiende tijd noteerde. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gebeurde”, gaf Leclerc toe. “Normaliter weet ik wel ongeveer waarom het zo is, maar vandaag heb ik geen antwoord. In de eerste run zat ik op een volle seconde van de concurrentie en zelfs op Carlos (Sainz, red.) op dezelfde band. Ik heb nul verklaringen”, aldus de Monegask.

Na de kwalificatie zou ook duidelijk zijn dat er een reden was voor het tegenvallende resultaat. Ferrari heeft namelijk laten weten dat het een chassiswissel gaat uitvoeren nadat zij een scheurtje hadden ontdekt. Die zou Leclerc al in Q1, toen hij ook worstelde, beschadigd hebben. “Nadat Leclerc’s auto gecontroleerd was, ontdekten we een scheurtje in het chassis, waarschijnlijk het resultaat van het over de kerbstones rijden in de eerste run van Q1”, meldt Ferrari in een verklaring. “Deze moet nu vervangen worden.”

Lees ook: Vraagtekens bij Leclerc na kwalificatie: ‘Ik was geschokt’

Bij Ferrari doen ze hun best om ervoor te zorgen dat Leclerc zijn dertiende startplek kan behouden ondanks de chassiswissel. “Als al het werk binnen de toegestane tijd, conform de sportieve reglementen, gedaan is, dan zal Charles vanaf zijn kwalificatiepositie starten.”