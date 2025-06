Red Bull-teambaas Christian Horner legt uit hoe het kan dat de GP Spanje zo dramatisch kon eindigen voor zowel Max Verstappen als Red Bull zelf. De Nederlander lag op koers voor een derde plek, en om zo kostbare punten te pakken voor de Oostenrijkse renstal. Niet alleen zette het team Verstappen op de slechtere harde banden voor de slotfase van de race, ook gaven ze hem de verkeerde instructie om een positie terug te geven aan George Russell. ‘We nemen nu maar één punt mee naar huis, terwijl er gemakkelijk een podiumplaats in had gezeten’, verzucht de teambaas.

De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya leek even nog af te stevenen op een makkelijke derde plaats voor Max Verstappen, totdat een safety car daar een stokje voor stak. Door de crash van Mercedes’ Andrea Kimi Antonelli schoof het hele Formule 1-veld weer in elkaar, en voelde Verstappen de hete adem van zowel Charles Leclerc als George Russell in zijn nek. Tot overmaat van ramp stond de Red Bull-coureur daarbij ook op de slechtere harde band, terwijl zijn rivalen op de zachte band aan de herstart begonnen.

LEES OOK: Verstappen weigert in te gaan op incident met Russell: ‘Volgende keer neem ik tissues mee’

Hoe kan het dat Verstappen op zo’n cruciaal moment op de verkeerde band stond? Teambaas Christian Horner legt uit het. “Helaas waren de enige banden die we toen nog over hadden een nieuw setje harden banden”, vertelt de Brit. “Max had vervolgens een moment na de herstart, Charles kon toen naast hem komen, en vervolgens probeerde George daar ook zijn voordeel mee te doen in de eerste bocht. Het was allemaal echt marginaal”, verwijst Horner naar het inmiddels veelbesproken incident tussen Verstappen en Russell.

Verwarring binnen Red Bull

Red Bull vroeg Verstappen om de positie terug te geven aan Russell, nadat de Nederlander van de baan was geraakt tijdens de eerste inhaalpoging van de Brit. Na de race bleek dat de Nederlander de positie achteraf gewoon had mogen houden. Horner legt uit waarom Red Bull anders dacht. “Het gaat dan naar de FIA, de stewards, en je hoort maar niks. En het leek er gewoon op dat er een straf aankwam, dus daarom gaven we hem de instructie op de positie terug te geven. Daar was hij, terecht, niet blij mee. Na de conversatie met zijn ingenieur (Lambiase, red.), koos hij er toch voor om George de plek te geven en toen raakten ze elkaar.”

LEES OOK: Russell na crash met Verstappen: ‘Hij reed tegen mij aan, dat is hoe Max racet’

Het incident met Russell resulteerde in niet alleen een tiende plaats voor Verstappen, ook kwamen er drie strafpunten bij op de racelicentie van de coureur. “Het is erg frustrerend, want we nemen nu maar één punt mee, terwijl er gemakkelijk een podiumplaats in had gezeten.” De afloop van de race was vooral teleurstellend voor Horner, omdat de Grand Prix daarvoor beter ging dan verwacht. “De McLarens hadden twintig seconden voor moeten liggen, maar onze strategie bracht ons dichterbij dan verwacht. Helaas, kwam toen de safety car op de baan. Maar als we Max geen pitstop hadden laten maken, hadden de McLarens en Leclerc hem ook ingehaald.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.