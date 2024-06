Christian Horner waarschuwt Visa RB-coureur Daniel Ricciardo – als de Australiër nog iets hoopt te bereiken, zal hij flink aan de bak moeten. De achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft nog geen nieuw contract in de Formule 1 bemachtigd. Mocht hij verder willen met het zusterteam van Red Bull, zal hij zich de aankomende races moeten bewijzen. Voorlopig legt hij het af tegen teamgenoot Tsunoda.

Tijdens de Canadese Grand Prix was er eindelijk een sprankje hoop voor Daniel Ricciardo. De 34-jarige coureur kwalificeerde op een goede vijfde plaats, vóór Yuki Tsunoda. Ook in de race verbeterde hij zijn teamgenoot en kwam hij als achtste over de streep. Toch staat de Japanner nog ver boven Ricciardo in het klassement – meerdere matige races aan het begin van het seizoen zorgde al snel voor twijfels.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner waarschuwt Ricciardo dat hij op zijn tellen moet passen. In gesprek met het Britse Sky Sports legde Horner uit dat er werk aan de winkel is voor de goedlachse Australiër – anders zal het lachen hem snel vergaan. “Daniel (Ricciardo, red.) heeft ups en downs gekend dit jaar”, zei hij. “Hij weet dat hij moet presteren en hij weet ook dat hij niet genoeg heeft gedaan om te kunnen promoveren naar Red Bull.” De Oostenrijkers hebben inmiddels het contract van Sergio Pérez verlengd.

‘Als hij het stoeltje überhaupt nog wil’

Als Ricciardo volgend jaar terug wil keren bij Visa RB, zal hij eerst een nieuw contract moeten verdienen. Daarbij zijn er binnen de Red Bull-teams altijd kapers op de kust. “Er is nog genoeg tijd”, aldus Horner. “Maar Ricciardo zal hard moeten werken als hij zijn stoeltje überhaupt wil behouden.” De 50-jarige teambaas weet dat er veel talent wacht in de Red Bull-gelederen.

“We hebben Isack Hadjar die hoge ogen gooit in de Formule 2”, legde Horner uit. De 19-jarige Red Bull-junior staat momenteel tweede in het kampioenschap. “En Liam Lawson natuurlijk, die echt een waardevolle coureur is voor het team. Hij is 100% betrokken bij elke sessie en we weten wat hij in huis heeft.”

