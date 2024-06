Ondanks het feit dat Daniel Ricciardo in Canada met de nodige punten naar huis ging, blijven er twijfels ontstaan over de houdbaarheid van de Australiër. Gedurende het raceweekend kreeg hij het aan de stok met Jacques Villeneuve, die de Visa RB-coureur allang heeft afgeschreven. Ook analist Martin Brundle gaf toe dat Ricciardo niet langer de geduchte coureur is die ooit bij HRT debuteerde.

LEES OOK: Zak Brown blijft provoceren: ‘Red Bull is een toxische omgeving’

Een opvallende verhaallijn tijdens de Grand Prix van Canada was het opstootje tussen Daniel Ricciardo en oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. Laatstgenoemde vroeg zich hardop af waaraan de Australiër zijn contract met Visa RB heeft verdiend. Ricciardo sloeg hard terug en poeierde het commentaar direct af. “Hij kan de pot op”, luidde zijn reactie. Villeneuve wees hem vervolgens op zijn voorbeeldfunctie en daarmee leek de kous af.

LEES OOK: Villeneuve wijst Ricciardo op voorbeeldfunctie: ‘Wees eens professioneel’

Martin Brundle, voormalig Formule 1-coureur en analist voor het Engelse Sky Sports, wilde echter ook zijn mening geven. Hij nuanceert de verwijten van Villeneuve, maar plaatst wel degelijk zijn vraagtekens bij Ricciardo’s toekomst in de sport. “Ik heb respect voor alle coureurs en niet op de laatste plaats voor Daniel en Jacques”, liet hij weten. “Ik weet hoe moeilijk het is om op zo’n groot podium te moeten presteren.”

“[Ricciardo] heeft acht Grands Prix gewonnen, waaronder een fantastische zege in Monaco”, herinnerde Brundle zich. “Maar dat is allemaal wel lang geleden – ik zou willen dat hij in 2018 niet bij Red Bull was weggegaan. Dat is een verkeerde keuze geweest. Hij had Max (Verstappen, red.) moeten uitdagen in de beste auto, dan was hij alleen maar beter geworden.”

“[Na zijn stint bij Red Bull] is hij nooit meer hetzelfde geweest”, aldus Brundle. “Hij heeft duidelijk nog steeds de snelheid en de kwaliteiten, dat zagen we tijdens de sprint in Miami.” Ricciardo verbaasde vriend en vijand door in Florida als vierde over de streep te komen. “Maar ergens zit hem iets dwars”, besloot Brundle. “En op deze manier kost hem dat zijn carrière.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).