Bij McLaren gaan ze maar wat graag de strijd aan met Red Bull. Op het circuit maken coureurs Lando Norris en Oscar Piastri het lastig voor Max Verstappen en langs de baan is het vooral CEO Zak Brown die de confrontatie opzoekt. De 52-jarige Amerikaan verweet Verstappen eerder dat hij geen kampioen kan worden in een andere auto. Nu heeft Brown het gemunt op de werksfeer binnen Red Bull.

Terwijl Red Bull al negen races lang beide kampioenschappen beheerst, kwam de Oostenrijkse renstal vaak genoeg in opspraak. Het team raakte begin dit jaar verwikkeld in een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Dat legde een ingewikkelde machtsstrijd binnen de top van het bedrijf bloot. Tot overmaat van ramp moet het team volgend jaar afscheid nemen van meesterontwerper Adrian Newey. Inmiddels is de storm gaan liggen, maar volgens Zak Brown is de sfeer binnen Red Bull allesbehalve goed.

In de Hot Pursuit podcast van het Amerikaanse Bloomberg bespreekt Brown de situatie bij zijn concurrenten uit Milton Keynes. De McLaren-topman betwijfelt of alles daadwerkelijk terug bij het oude is – hij ziet eerder een ’toxische’ omgeving ontstaan. “Red Bull is op dit moment geen fijne plek om te werken”, aldus Brown. “Met het vertrek van Newey denk ik dat er alleen maar meer mensen opstappen. Daarbij denk ik dat ze het in de toekomst lastig gaan krijgen met sponsoren. Die kijken natuurlijk ook wel uit waarmee ze geassocieerd worden.”

“Tenslotte is er nog het hele drama rond Max Verstappen“, vervolgde de Amerikaan. “Blijft hij of gaat hij weg? Hij heeft een contract, maar zijn vader is best wel uitgesproken geweest.” Jos Verstappen heeft meerdere keren zijn onvrede geuit over de onrust in Milton Keynes. “Red Bull is een fantastisch team, maar het is nu gewoon gedestabiliseerd”, besloot Brown. “Ze zijn niet zo sterk als voorheen. Ferrari en McLaren staan er beter voor.”

