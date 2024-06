Lando Norris stond in Canada voor de vijfde keer dit seizoen op het podium. Niet ver achter hem claimde teamgenoot Oscar Piastri de vijfde plaats. Dat leverde McLaren weer de nodige WK-punten op – meer dan alle andere teams. Slecht nieuws voor Red Bull, dat naast de titel van Verstappen ook het constructeurskampioenschap wil verdedigen. Norris deelde achteraf een plaagstootje uit aan zijn concurrenten van Red Bull.

Na de Grand Prix van Canada werd Lando Norris gevraagd naar zijn voorspelling voor het kampioenschap. Red Bull staat nu nog bovenaan in de race voor de constructeurstitel, maar Ferrari en McLaren weten het gat wel langzaam te dichten. “Ik denk dat het nu tussen Ferrari en ons (McLaren, red.) gaat”, antwoordde Norris. “Dus [Oscar Piastri en ik] blijven allebei ons best doen. Dat is ons grootste wapen op dit moment.”

“McLaren heeft twee coureurs die geen fouten maken en eigenlijk elk weekend alles uit de auto halen”, vervolgde hij grijnzend. “Het gebeurt maar zelfden dat niet alle teams dat hebben”, doelde Norris op de verhoudingen binnen Red Bull. De Oostenrijkse renstal scoorde in de afgelopen drie races 62 punten – liefst 58 daarvan kunnen worden toegeschreven aan Max Verstappen. Zijn teamgenoot, Sergio Pérez, laat al enige tijd te wensen over.

Mercedes doet ook mee

“We focussen ons nu vooral op Ferrari“, vervolgde Norris. De rivalen uit Maranello staan nu 40 punten los van McLaren. “Aan het eind van de dag heb je gewoon meer aan twee [goede coureurs] dan aan één. Maar we moeten blijven pushen. Nu dat Mercedes ook competitief is geworden, zal het moeilijker worden om goede punten te scoren”, zei hij tot slot.

