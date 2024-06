Jacques Villeneuve kon de verwijten van Daniel Ricciardo niet waarderen. Tijdens het raceweekend in Canada werden er voortdurend beledigingen uitgewisseld tussen beide heren – in een laatste reactie wees de voormalig wereldkampioen de Visa RB-coureur op zijn voorbeeldfunctie. Ricciardo was immers niet mals voor de 53-jarige Canadees.

Het geschil tussen Ricciardo en Villeneuve begon op vrijdag, toen laatstgenoemde zich bij Sky Sports hardop afvroeg waarom de Australiër nog een plekje verdient in de Formule 1. “Als je het niet aankunt, ga dan lekker naar huis”, doelde hij op de matige prestaties van de honey badger. “Er is wel iemand anders die jouw plek inneemt. We hebben het over de top van de sport, er is geen reden om maar met excuses te blijven komen.”

Ricciardo liet het daar niet bij zitten en sloeg zaterdag keihard terug. “Ik heb gehoord dat Villeneuve weer onzin uitkraamt, maar dat doet hij altijd”, lachte de Visa RB-coureur, die zich net op de vijfde plek had gekwalificeerd. “Ik gun hem niet het plezier hiervan, al die mensen als Villeneuve kunnen de pot op.”

Na de race op zondag wist de Canadees deze verwijten weer af te stoten. “Zijn reactie was een beetje persoonlijk”, legde Villeneuve uit. “Daarbij moet hij niet vergeten dat hij een rolmodel is. Wees eens professioneel in je antwoorden. Er zijn ook kinderen die naar je opkijken.” Tenslotte spoort hij Ricciardo aan om een iets dikkere huid te kweken. “Je moet ook met kritiek kunnen omgaan. Aan de andere kant heeft [mijn commentaar] geholpen, want hij reed beduidend beter.” Toch was de achtste plaats in Montréal niet genoeg om Villeneuve te overtuigen. “Hij zal zich echt opnieuw moeten bewijzen.”

