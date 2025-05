De sprintrace in aanloop naar de GP van Miami zorgde – mede door de slechte weersomstandigheden – voor het nodige spektakel. Het hoogtepunt was misschien wel het incident tussen Max Verstappen en Kimi Antonelli. De Nederlander stuurde na een bandenwissel terug de pitstraat in, maar botste daarbij op de auto van de jonge Italiaan. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een menselijke fout en bood excuses aan aan Antonelli en Mercedes.

Spektakel in de sprint! Max Verstappen dacht dat het veilig was om na zijn pitstop terug richting de uitgang van de pitstraat te rijden, maar reed daarbij in op de wagen van Antonelli. De stewards oordeelden dat er sprake was van een unsafe release. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden en eindigde – voor het eerst sinds 2016(!) – buiten de punten in een race – uitvalbeurten door crashes of mechanische problemen daargelaten.

Red Bull-teambaas Christian Horner bood na afloop van de sprintrace zijn excuses aan aan Antonelli en Mercedes. “Het incident in de sprintrace was echt jammer”, reageerde hij. “Het was een menselijke fout. Max (Verstappen, red.) kon er weinig aan doen; hij volgde gewoon de orders van het team. Ik denk dat we Kimi (Antonelli, red.) onze excuses moeten aanbieden”, gaf Horner eerlijk toe. “Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Als team moeten we daar naar kijken en ons afvragen: ‘Oké, wat kunnen we de volgende keer beter doen?'”

‘Totaal gebrek aan inschattingsvermogen’

\Volgens de Brit maakte het team – dat eigenlijk een undercut probeerde uit te voeren – een kostbare inschattingsfout. “We hebben het hier over een fout van ongeveer een meter,” relativeerde Horner de botsing met Antonelli. “We zagen een kans om een undercut toe te passen en waren vastberaden om de auto weer snel op de baan te krijgen. Helaas maakten we een verkeerde inschatting. Het bewijst maar weer dat je in deze sport altijd blijft leren.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde een stuk minder coulant. Na afloop van de sprintrace hekelde hij wat hij omschreef als een ’totaal gebrek aan inschattingsvermogen’ bij Red Bull. “Als dit in de hoofdrace was gebeurd, was het echt een drama geweest”, verklaarde de Oostenrijker. “Ik verbaas me over het complete gebrek aan inzicht. Het kwam niet eens in de buurt van een safe release. Iemand moet daar echt in paniek zijn geraakt.”

