Red Bull-teambaas Christian Horner blikt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Miami. Volgens Horner had het team simpelweg geen antwoord op de snelheid van McLaren – er stond geen maat op de papaja’s, die een één-tweetje scoorden in Florida. Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plek, nadat hij in de slotfase ook nog werd ingehaald door George Russell, die profiteerde van een virtuele safetycar.

“Ja, McLaren reed vandaag gewoon een hele andere race”, stelde Horner na afloop. “Max (Verstappen, red.) vocht er hard voor om ze vroeg in de race achter zich te houden en deed dat geweldig. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat hij ze zo lang achter zich wist te houden. Maar uiteindelijk konden we gewoon niet tegen ze racen.” De hoop op een podiumplaats vervloog in de tweede helft van de race, toen Verstappen de derde positie verloor aan George Russell. De Mercedes-coureur profiteerde optimaal van de virtuele safetycar en maakte een ‘gratis’ pitstop.

Hopen op regen

“Soms win je, soms verlies je hier”, verzuchtte Horner. “George (Russell, red.) had een beetje geluk met de VSC. Hij startte op de harde band, dat gaf hem meer flexibiliteit. De pitstop van Mercedes was niet perfect, maar toch kwamen ze vóór ons de baan op. Zo gaat dat soms.” Net als Horner was ook Max Verstappen weinig verbaasd dat McLaren er met de winst vandoor ging in Miami. De Nederlander verklaarde achteraf ‘compleet kansloos’ te zijn tegen zijn Britse concurrenten.

LEES OOK: Verstappen berust in vierde plaats Miami: ‘Compleet kansloos tegen McLaren’

Red Bull hoopte nog op regen om de race naar de hand van Verstappen te kunnen zetten, maar die bleef uit. “Ik denk dat iedereen uitkeek naar een beetje neerslag – McLaren was onder droge omstandigheden gewoon buiten bereik”, gaf Horner toe. “Ze reden vandaag echt in een andere klasse.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.