Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt met gemengde gevoelens terug op het eerste raceweekend van het nieuwe seizoen. Max Verstappen bezorgde het team een podiumplek tijdens de GP van Australië, maar debutant Liam Lawson haalde de eindstreep niet in zijn eerste race met het hoofdteam. Ondertussen vindt Horner dat Racing Bulls-vedette Yuki Tsunoda veelbelovende dingen liet zien bij het neventeam. Kunnen we al denken aan een rijderswissel?

Volgens Horner reed Tsunoda “een erg goede race” in Melbourne, al leverde zijn twaalfde plaats geen punten op. De Japanner moet zich dit jaar voor de vijfde keer op rij bewijzen om in aanmerking te komen voor promotie naar het hoofdteam. In aanloop naar 2025 kreeg ex-teamgenoot Liam Lawson het voordeel van de twijfel; de Nieuw-Zeelander werd na slechts elf Grands Prix opgeroepen om Sergio Pérez te vervangen.

“Ik vond dat Yuki (Tsunoda, red.) vandaag weer een erg goede race reed”, aldus Horner tegenover de media op Albert Park Circuit. “Ik begreep alleen niet waarom het team er op een gegeven moment voor koos om hem op intermediates te zetten in plaats van slicks. Op dat moment was het eigenlijk al te laat voor een bandenwissel, waardoor ze de kans op punten een beetje vergooiden. Maar er was een moment waarop ik op de schermen keek en zag dat hij voor Charles Leclerc reed – dat is erg goed. Racing Bulls had dit weekend een uitgebalanceerde auto, dus hopelijk blijft dat in China zo.”

Lawson eruit, Tsunoda erin?

Voor Red Bull-debutant Liam Lawson verliep het weekend minder voorspoedig. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen slaagde er niet in zijn eerste Grand Prix namens de Oostenrijkers te finishen. “Het was een moeilijk weekend voor hem”, gaf Horner toe. “We hebben de auto aangepast door er wat meer downforce op te zetten. Tijdens de race namen we bovendien een risico door hem langer buiten te laten op slicks. Hij reed toen toch al buiten de punten, dus we dachten: ‘We kunnen de gok wagen, misschien pakt het goed uit.’ Op dat moment begon het juist harder te regenen.”

LEES OOK: Brown snapt niks van ‘rare keuze’ Red Bull: ‘Tsunoda had daar moeten zitten’

Lawson verloor de controle en crashte licht in de muur. “Het enige lichtpuntje dat hij eruit kan halen, is dat hij op droge banden de op één na snelste rondetijd neerzette”, aldus Horner. “Als we dan toch iets positiefs moeten noemen, dan is het zijn snelheid op een droog wegdek. Het probleem is alleen dat je al op een achterstand staat als je Q3 niet haalt.” Lawson kwalificeerde zich op de achttiende plek in Melbourne.

Mogelijk overweegt Red Bull binnenkort opnieuw een rijderswissel. Het team staat erom bekend dat het midden in een seizoen coureurs kan wisselen tussen de twee teams. Lawson nam vorig jaar nog tijdelijk het stoeltje over van Racing Bulls-coureur Daniel Ricciardo. De 23-jarige Nieuw-Zeelander zal zich binnenkort moeten verbeteren om zijn plek voor de rest van het seizoen veilig te stellen. “Volgend weekend wordt lastig”, waarschuwde Horner alvast. “We rijden een sprintrace op een circuit waar hij (Lawson, red.) nog nooit heeft gereden. Dat gezegd hebbende, is hij behoorlijk veerkrachtig. Dit weekend was niet representatief voor wat hij in huis heeft”, besloot de Brit.

