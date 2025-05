Max Verstappen en Kelly Piquet hebben een baby gekregen! Dochtertje Lily is in goede gezondheid ter wereld gekomen, zo maakte het koppel vrijdag bekend via sociale media. Nu Verstappen voor het eerst vader is geworden, krijgt de hardnekkige aanname dat coureurs met kinderen langzamer worden opnieuw vleugels. Christian Horner ontkracht deze veronderstelling – in het geval van Verstappen – direct. De Nederlander zou veel te nuchter zijn voor dergelijk bijgeloof.

Allereerst, waar komt deze aanname eigenlijk vandaan? In de legendarische woorden van verslaggever Walter Koster: “A short view back to the past.” Bijna twintig jaar geleden haalde een jonge Fernando Alonso zijn rivaal Michael Schumacher in tijdens de GP van Japan. Een gewaagde manoeuvre in de beruchte 130R-bocht leverde de Spanjaard een podiumplaats op. Na de race vroegen journalisten op Suzuka hoe Alonso wist dat de actie niet zou resulteren in een crash. “Ik wist dat hij (Schumacher, red.) zou remmen, omdat hij thuis een vrouw en twee kinderen heeft”, reageerde hij koeltjes.

‘Daar is Max te nuchter voor’

Sindsdien gaan sommige kenners ervan uit dat coureurs tempo verliezen zodra ze kinderen krijgen. In aanloop naar de GP van Miami, en met het nieuws dat Verstappen vader is geworden, werd Christian Horner hier uiteraard naar gevraagd. “Ik denk dat het geen invloed heeft”, reageerde de Brit direct. “Max (Verstappen, red.) is altijd heel nuchter geweest, en daarbij heeft hij al een stiefdochtertje”, doelde Horner op Penelope, de dochter van Kelly Piquet. “Dat heeft nooit een effect gehad op zijn prestaties.”

“Verstappen presteert al zo lang op zo’n hoog niveau”, voegde Horner eraan toe. “Wat me bij hem – ook na tien jaar – nog steeds blijft verbazen, is dat hij alles uit de auto weet te halen. Hij blijft zo koel, ook onder de meest lastige omstandigheden. Zodra de druk wordt opgevoerd, lijkt hij juist te floreren.” Horner werd tenslotte gevraagd naar een mogelijke toekomst voor Lily Verstappen in de Formule 1 – enigszins met een knipoog natuurlijk. “Ik denk dat de teams in de rij staan om haar op de lange termijn te contracteren”, grapte hij. “Met haar afkomst, waarom ook niet?”

