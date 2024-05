Terwijl racewinnaar Verstappen zijn handen vol had aan Lando Norris, zou men bijna vergeten dat er nóg een coureur in een RB20 rondrijdt. Sergio Pérez was gedurende de GP van Emilia-Romagna bijna onzichtbaar. Wanneer de Mexicaan wel in beeld kwam, was het omdat hij de controle over zijn auto verloor. Echter, volgens Christian Horner is de moeizame race van Pérez iets eenmaligs.

Sergio Pérez moest zondag genoegen nemen met de achtste plaats – tijdens de kwalificatie kwam hij niet verder dan Q2, waardoor de mogelijkheden tijdens de race beperkt bleven. “Onze simulaties zeiden vóór de race dat P7 optimaal was”, zei Christian Horner na afloop over Pérez. Ik denk dat dit ongeveer het maximale was dat hij vandaag kon doen.” Door deze blunder is de coureur afgezakt naar de derde plaats in het wereldkampioenschap, zes punten achter Ferrari’s Charles Leclerc.

Horner maakt zich echter weinig zorgen over Pérez’ toekomst. “Ik denk dat het niets is”, reageerde de teambaas. “In Monaco heeft hij het altijd goed gedaan, dus we zullen zien.” De teambaas wil nog niet zeggen of het weekend in Imola gevolgen heeft voor een eventuele contractverlening met Pérez. “We hebben nog heel wat races te gaan”, zei de Brit streng. “En laten we niet vergeten dat hij een geweldige start van het jaar heeft gehad.”

‘Riskante strategie’

“Dit was het maximaal haalbare gezien onze startplek”, reageerde Pérez na de race. De Mexicaan startte op de harde band, in een poging plaatsen te winnen onder een mogelijke satefy car. Die kwam er uiteindelijk niet, waardoor hij genoegen moest nemen met P8. “Het was een riskante strategie”, gaf hij toe.

In de openingsfase van de race leek Pérez behoorlijk te knoeien met de set-up van zijn RB20. Uiteindelijk schoot zijn auto zelfs de grindbak in. “Ik was de afstelling aan het aanpassen toen ik de controle verloor”, verklaarde de coureur, die ongeschonden uit het grind kwam. Toch kostte de uitschieter hem kostbare seconden, waarna hij niet meer op gang leek te komen. Zelf wil Checo Imola ook zo snel mogelijk vergeten. “Ik ga ervan uit dat dit slechte weekend iets eenmaligs was.”

