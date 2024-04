Het is weer hommeles tussen teambazen Toto Wolff en Christian Horner. De twee mogen elkaar graag een beetje uitdagen, maar inmiddels heeft de Mercedes-topman de handdoek al in de ring gegooid. Volgens Wolff stevent Red Bull-coureur Max Verstappen af op een simpele overwinning in het wereldkampioenschap. Horner wuift het commentaar van zijn concurrent echter gemakkelijk weg.

Met de GP van Japan achter de rug zijn er al vier races gereden in het langste seizoen ooit in de Formule 1. Nog twintig races maken hun opwachting in 2024, dus in principe kan er nog van alles gebeuren in de strijd om de titel. Ter vergelijking, in 2017 werden er sowieso maar twintig Grand Prix georganiseerd. Max Verstappen was tot nu toe heer en meester, zo weet ook de concurrentie. Mercedes’ Toto Wolff zei eerder dat de Nederlander al lang en breed gewonnen heeft, maar Red Bull-teambaas Christian Horner waant zich geen winnaar.

De vlag gaat nog lang niet uit in Milton Keynes. Horner behoedt zijn collega’s bij Mercedes ervoor te vroeg conclusies te trekken. “Het is nog te vroeg om het jaar af te schrijven”, reageerde hij dit weekend in Japan. Het commentaar van Wolff neemt hij dan ook niet serieus. “Door de jaren heen heb ik geleerd om Toto een beetje te negeren”, lachte hij.

Verstappen leidt de titelstrijd bij de coureurs met 77 punten, 13 punten voor teamgenoot Pérez. Red Bull gaat aan kop bij de constructeurs met 141 WK-punten tegenover Ferrari’s 120. Mercedes bungelt op de vierde plaats met een totaal van ‘slechts’ 34. Alle reden dus voor Toto Wolff om zich zorgen te maken over de snelheid van Horner en consorten.

