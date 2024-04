Na een historische dominantie in 2023 lijkt Max Verstappen ook dit jaar weer het kampioenschap naar zijn hand te zetten. De drievoudig wereldkampioen is – uitgezonderd van de DNF in Melbourne – nog ongeslagen dit seizoen. De wetenschap dat de Nederlander er weer met de titel vandoor gaat, zou F1 wel eens kostbare nieuwe fans kunnen kosten. “Onzin”, denkt Johnny Herbert, die Max Verstappen het liefst met Tiger Woods vergelijkt.

In de media maakt men zich zorgen over de competitieve kwaliteit van de huidige Formule 1. Voor de casual fans zou er niks aan zijn als Verstappen elke keer met een behoorlijk marge weet te winnen. Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en analist bij Sky Sports, begrijpt niet waarom één dominante coureur de sport minder aantrekkelijk zou maken. Hij vergelijkt Max Verstappen het liefst met golfer Tiger Woods, die op gegeven moment ook de hele sport naar zijn hand zette.

“Toen Tiger Woods op de top van zijn kunnen zat, konden we er allemaal van genieten”, zei hij tegen Inclave Casino. “Zijn skills waren fenomenaal. We konden het allemaal zien en het bleef fascinerend om elke slag die hij maakte te zien.” Tiger Woods was tussen 2000 en 2010 de Max Verstappen van de golfwereld. De Amerikaan won nagenoeg alles wat er te winnen viel.

Unieke vaardigheid

Herbert moedigt de andere teams aan om betere auto’s te bouwen om Verstappen bij te kunnen houden. Daarnaast benadrukt hij ook dat het achter de wereldkampioen erg spannend blijft. “Achter hem is het erg krap tussen de andere coureurs”, aldus de analist. “Maar er is maar één man die zo dominant is. Het is een unieke vaardigheid. Daarvan kun je niet zeggen dat het saai is.”

