Johnny Herbert heeft veel stof doen opwaaien tijdens het raceweekend in Australië. De voormalig Formule 1-coureur fungeerde in Melbourne als steward tijdens de derde ronde van het seizoen. Daarmee was Herbert medeverantwoordelijk voor de fikse straf die Alonso kreeg voor diens aandeel in de crash van George Russell. Op sociale media is de 59-jarige Engelsman compleet afgemaakt.

Herbert deed onlangs een boekje open over de zogenaamde ‘fans’ die hem verantwoordelijk houden voor Alonso’s straf. “Ik was steward bij de GP van Melbourne en de gevolgen waren verschrikkelijk”, legde hij uit. “Ik kreeg een stortvloed aan doodsbedreigingen over me heen. Gelukkig heb ik een dikke huid, maar ik vind het jammer dat ik zo onder de bus wordt gegooid.”

Veel kijkers moeten gedacht hebben dat Herbert het op Alonso had gemunt. Er gaat al langer een gerucht dat er een vete heerst tussen de twee. “Toen hij (Alonso, red.) nog voor McLaren reed was hij vaak aan het zeuren over de boordradio”, vervolgde Herbert. “Ik heb destijds bij Sky Sports gezegd dat als hij het niet leuk vond, hij het team moest verlaten. Toen kwam hij achteraf live naar me toe om me op mijn plaats te zetten. De ‘fans’ in Australië hebben dat als wapen gebruikt.”

Volgens Herbert weerhoudt dit hem er niet van om vaker als steward op te treden. Hij wil wel van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor onlinemisbruik. “Het gebeurt nu te vaak”, concludeerde hij streng. “Atleten en arbiters worden gebombardeerd met doodsbedreigingen. Sociale media-platforms moeten daar bovenop gaan zitten, maar dat doen ze niet.”

