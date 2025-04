Red Bull-baas Christian Horner maakt zich geen zorgen over de speculaties rond de toekomst van Max Verstappen. Na de weinig competitieve seizoensstart van Red Bull wordt de viervoudig wereldkampioen opnieuw volop gelinkt aan een transfer. Zijn huidige contract zou immers vol staan met exitclausules. Horner is er echter van overtuigd dat Verstappen ook volgend jaar gewoon voor de Oostenrijkers zal racen.

Red Bull-topadviseur Helmut Marko verklaarde na het tegenvallende raceweekend in Bahrein – waarin Max Verstappen als zesde eindigde – dat het team zich serieuze zorgen maakt over de toekomst van de Nederlander. Sindsdien zijn de geruchten over een vervroegde exit alleen maar toegenomen. Mercedes of Aston Martin zou zijn volgende bestemming kunnen worden. Het team van Lawrence Stroll zou hem zelfs al een nieuw monstercontract hebben aangeboden.

‘Max heeft zijn toewijding al bevestigd’

In gesprek met Sky Sports op vrijdag wuifde Christian Horner alle geruchten weg; toen hem werd gevraagd of Verstappen ook in 2026 nog steeds voor Red Bull rijdt, gaf hij een duidelijk antwoord. “Ik denk dat ‘lawaai’ de lading dekt”, doelde hij op alle speculaties. “Er is heel veel lawaai geweest, zowel binnen als buiten het team. Maar ik denk dat Max gisteren opnieuw zijn toewijding heeft bevestigd.” Tijdens een persconferentie in aanloop naar het raceweekend in Saoedi-Arabië legde Verstappen uit dat hij totaal niet bezig is met een overstap. “Iedereen heeft het erover, behalve ik”, aldus de regerend kampioen.

“We richten ons op het sneller maken van de auto – dáár ligt onze focus. Verstappen maakt daar gewoon deel van uit”, vervolgde Horner. “Hij is een toegewijd lid van het team. Alles daaromheen is niets meer dan speculatie en geruchten.” Gevraagd naar de uitspraken van Marko voegde Horner daaraan toe dat de teamadviseur zijn eigen mening mag hebben, maar herhaalde dat Verstappens toekomst geen probleem zal zijn mits Red Bull het tij weet te keren.

