In de eerste fase van het nieuwe Formule 1-seizoen lijkt er een grootse rivaliteit te ontstaan tussen twee teambazen. McLaren-CEO Zak Brown verklaarde na de GP van Australië al dat de vijandigheid tussen hem en Red Bull-teambaas Christian Horner ‘oprecht’ is. In aanloop naar de GP van China haalde laatstgenoemde nog eens uit naar Brown, met name om de uitspraken die hij had gedaan over Max Verstappen.

Christian Horner werd door de media in Shanghai gevraagd naar Zak Brown – de Amerikaan had in een interview gezegd dat Red Bull-coureur Max Verstappen in 2026 voor Mercedes zou rijden. Horner, die inmiddels wel klaar is met alle speculaties over de toekomst van zijn coureur, was niet onder de indruk. “Iedereen heeft recht op een mening”, zei hij tegenover Viaplay. “We zijn blij met de coureurs die we nu hebben. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Blijkbaar heeft hij (Zak Brown, red.) de afgelopen weken ook al met een van onze coureurs gebeld”, merkte Horner droogjes op.

Hij doelde op het vermeende contact tussen McLaren en Verstappen. Onlangs meldde De Telegraaf dat de Britten de wereldkampioen zou hebben benaderd voor eventuele contractbesprekingen. Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar door verschillende prestatieclausules kan de samenwerking eerder worden verbroken. “Als je zo tevreden bent met je eigen coureurs, waarom zou je dan bellen?”, sneerde Horner. “Ik denk dat het allemaal gebakken lucht is. We besteden er niet al te veel aandacht aan. Je moet tenslotte gefocust blijven op je werk. We reageren wel op het circuit.”

