Een verrassende eerste startrij voor de sprintrace in Shanghai! Tijdens de sprintkwalificatie ging Lewis Hamilton er met de snelste tijd vandoor, gevolgd door Max Verstappen. Favoriet McLaren kon in de laatste sessie geen van beiden verslaan. Red Bull-topadviseur Helmut Marko prijst Hamilton voor deze indrukwekkende prestatie, maar is tegelijkertijd vol ontzag voor Verstappen, die volgens hem eigenlijk niet op de tweede plek had moeten staan.

De verschillen in de sprintkwalificatie voor de GP van China waren zeer klein. Lewis Hamilton verzekerde zich van poleposition, terwijl eeuwige rivaal Max Verstappen slechts achttien duizendsten moest toegeven op de zevenvoudig wereldkampioen. Helmut Marko is desondanks onder de indruk van de prestatie van Verstappen. “We hebben behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd, wat een positief effect had op de auto”, aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports. Toch schrijft hij deze tweede tijd vooral toe aan de Nederlandse kampioen.

‘De Verstappen-factor’

“En dan was er natuurlijk de ongelooflijke ronde van Verstappen”, legde Marko uit. “We verbeterden ons met zeven tienden ten opzichte van de tweede sessie van de sprintkwalificatie. Niemand anders deed dat. En dat is de Verstappen-factor. Om eerlijk te zijn had ik nooit gedacht dat de veranderingen zo’n grote impact zouden hebben. Laten we zeggen dat ik blij ben dat ik het mis had.” Marko legde uit dat Red Bull onder andere de stand van de wielen heeft aangepast om meer downforce te genereren. De meeste tijdswinst kwam echter uit een combinatie van kleine aanpassingen.

Marko was ook onder de indruk van het optreden van Lewis Hamilton, die zaterdag vanaf de eerste startplek vertrekt. “Ik denk dat Ferrari pech heeft gehad in Melbourne”, lichtte hij toe. “Hier waren ze meteen sterk. Ik wil Hamilton feliciteren – in zijn tweede race al op poleposition, terwijl Leclerc doorgaans het kwalificatiebeest is. Dat is een ongelooflijke prestatie.” Toch verwacht Marko dat Verstappen zaterdag op de lange termijn zal afrekenen met zijn oude rivaal. “Hamilton is nog steeds snel, maar ik betwijfel of hij dit een heel seizoen kan volhouden. Zelfs als hij in een goede Ferrari zit, zet ik mijn geld op Verstappen in een middelmatige Red Bull”, besloot hij.

