Na een exit in Q1 en een uitvalbeurt in Melbourne ging Red Bull-debutant Liam Lawson in Shanghai opnieuw onderuit. De eerste krachtmeting op het Chinese asfalt vond plaats in de vorm van de sprintkwalificatie. Lawson kwam wederom niet verder dan de eerste sessie en begint het zaterdagnummer vanaf de achterste plaats op de grid. “Frustrerend”, reageerde hij nadien.

“Het spijt me heel erg”, zei Liam Lawson vlak na zijn vroege uitschakeling tegen zijn race-ingenieur. De Nieuw-Zeelander noteerde de twintigste tijd en zal derhalve achteraan starten in de eerste sprintrace van 2025. Extra pijnlijk is dat Max Verstappen zich ‘gewoon’ op de tweede plek kwalificeerde, ruim 1,8 seconden voor zijn nieuwe teamgenoot. Waar in de media al wordt gedacht aan een rijderswissel, hoopt Lawson zich snel te herpakken.

Bandentemperatuur

“Ik ging er pas in de tweede ronde af”, zei Liam Lawson achteraf over zijn vroege eliminatie in SQ1. “Het is natuurlijk zonde. Ik denk dat het vanaf het begin niet zo slecht was, de eerste ronde was prima, en daarna wilden we gewoon verder opbouwen. We kozen er echter voor om buiten te blijven en de banden op de baan te koelen. Om heel eerlijk te zijn had ik er moeite mee om de temperatuur omlaag te krijgen bij het starten van mijn tweede snelle ronde.”

“Daardoor begonnen we eigenlijk te heet, en had ik het gewoon heel moeilijk”, verzuchtte hij. “Het is frustrerend. Dit zijn natuurlijk kleine dingen, maar het blijft zonde, vooral omdat ik denk dat we de kwalificatie heel goed begonnen. De eerste ronde was misschien niet geweldig, maar relatief gezien was het wel oké. Dan is het gewoon zonde om geëlimineerd te worden door zoiets onbenulligs.” Tijdens de reguliere kwalificatie krijgt Liam Lawson een nieuwe kans om zich te laten gelden.

