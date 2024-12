De vierde wereldtitel van Max Verstappen gaat gepaard met bijzondere en soms zelfs opmerkelijke cijfers. Bij deze, een kleine greep uit het grote aanbod van interessante feiten en cijfers.

1 – Verstappens aantal uitvalbeurten in de jacht op de titel. In Australië haalde hij de finish niet. Dat was voor het eerst sinds veertig (!) races. (Foto: Getty)

1,9 – Zo lang – of kort – duurde de snelste pitstop van Max Verstappen op weg naar zijn

kampioenschap. In minder dan twee tellen wisselde zijn pitcrew vier banden tijdens de Grand Prix

van China. (Foto: Motorsport Images)

4 – Met dit aantal wereldtitels is Verstappen op gelijke hoogte gekomen met Alain Prost en Sebastian

Vettel (Foto: Motorsport Images)

5 – De spectaculaire zege in Brazilië was pas de vijfde in 1121 WK-races tot dan toe waarbij de winnaar vanaf P17 startte. (Foto: Motorsport Images)

13 – Het aantal zeges dit seizoen – inclusief vier sprintraces! – dat Verstappen boekte (Foto: Motorsport Images)

19 – Het aantal coureurs dat volgens een grappende Fernando Alonso al vóór de seizoenstart wist dat Verstappen wereldkampioen zou worden. (Foto: Motorsport Images)

133 – Het langste aantal dagen tussen twee Grand Prix-zeges van Max Verstappen dit jaar: die van 23

juni in Spanje en die van 4 november in Brazilië. Bijzonder, want 133 is ook de combinatie van het huidige startnummer 1 en zijn vorige startnummer 33. (Foto: Motorsport Images)

437 – Het aantal punten dat Verstappen in het gehele seizoen 2024 veroverde in zijn RB20. (Foto: Motorsport Images)

560 – Het totale aantal ronden waarin Verstappen dit seizoen tijdens de GP’s aan de leiding reed: indrukwekkende cijfers. (Foto: Motorsport Images)

897- Met de zege in Brazilië verbeterde Max Verstappen begin november het record van aantal dagen achtereen aan de leiding in het WK: 897. Michael Schumacher ging ooit 896 dagen aan kop ging in de WK-stand. Ter info: Verstappen staat na de laatste wedstrijd van het seizoen in Abu Dhabi inmiddels op een aantal van 932. (Foto: Motorsport Images)

