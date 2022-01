In de Verenigde Staten is hard gewerkt aan het opnieuw asfalteren van het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Dat doen zij nadat vorig jaar meerdere Formule 1- en MotoGP-coureurs hadden geklaagd over de hoeveelheid hobbels die het circuit kende.

Met name de MotoGP-coureurs hadden het zwaar op het hobbelige circuit. Meerdere coureurs vreesden ernstige ongelukken en op beelden was ook goed te zien hoe de motoren over het wegdek stuiterden en daardoor soms onvoorspelbaar waren. Het was voor sommige coureurs dusdanig ernstig dat zij dreigden om dit jaar niet te gaan racen als de organisatie van het circuit niks zou doen aan het asfalt.

Ook enkele Formule 1-coureurs deden hun beklag over de staat van het asfalt. Het was na de MotoGP-race al op enkele plekken aangepakt, maar zorgde nog steeds voor problemen. Om problemen dit jaar te voorkomen, is besloten om het asfalt op meerdere plekken opnieuw aan te pakken.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opnieuw asfalteren van het circuit, laat het circuit in een verklaring weten. “COTA werkte samen met consultants om asfaltontwerpen te herzien en een diagnose te stellen van de delen van de baan die aan vernieuwing toe waren.” Daaruit bleek dat een groot deel van het circuit aangepakt moest worden. Het asfalt tussen bochten 2 en 10 en 12 en 16 is opnieuw aangelegd.

Bij bocht 2 en 10 zijn ook betonnen funderingen aangelegd om deze plekken te verstevigen. Bovendien werkte COTA samen met aannemers om ervoor te zorgen dat het nieuwe asfalt en de betonnen funderingen vlak waren, zodat de baan ‘ideaal was voor de komende races en evenementen’.