Max Verstappen deelt vrijdag – tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten – meteen een mentaal tikje uit aan Lando Norris, zijn naaste belager in de WK-strijd. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull voert vrijwel de gehele sessie op het circuit in Austin de tijdenlijst aan en is uiteindelijk nips sneller dan de Brit van McLaren.

Na zestig minuten betekent de 1.33,855 van Verstappen – uiteraard voor wat het waard is in VT1 – de derde tijd. Alleen de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn in de slotfase sneller (1.33,602 en 1.33,623). Ook Norris werkt zijn eigen programma af en tekent op de valreep voor de vierde tijd (1.33,868).

Met nog zes races en drie sprintraces te gaan bedraagt de voorsprong van Verstappen op Norris in de wereldtitelstrijd 52 punten. De Amerikaanse GP (zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd) speelt een cruciale rol voor het verdere verloop van het kampioenschap. Na de korte break beleeft Verstappen in ieder geval een hoopvol begin van het raceweekend.

Ondanks alle ophef van de afgelopen dagen rond het illegale systeem van de RB20, waarmee de rijhoogte van de auto tussen de kwalificatie en de race aangepast kan worden, toont Verstappen zich in Texas onverstoorbaar als altijd. Op Circuit of the Americas, waar hij de afgelopen drie jaar zegevierde, beschikt de Nederlander over een stevig upgradepakket, waarmee de hardnekkige balansproblemen deels verholpen moeten worden. De eerste voortekenen lijken redelijk gunstig. Halverwege al begint Verstappen op softs aan de kwalificatiesimulatie.

Op het circuit met de eindeloze uitloopstroken en de eeuwige discussies rond de track limits is het voor de coureurs in VT1 vooral van belang de doorgevoerde aanpassingen aan de baan zelf te ervaren. Zo is het asfalt compleet vernieuwd, zijn de bermen van enkele bochten (6, 13, 14 en 15) versmald en vervangen door grasstroken en ook de exit van bocht 11 is onder handen genomen (met nepgrindbakken).

Spectaculair uitstapje Hamilton

In hun zoektocht naar de limiet en de juiste balans maakt een groot aantal coureurs uitstapjes naast de baan. Na een minuutje of twintig spint zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op spectaculaire wijze over en naast het vuile asfalt. Het blijft zonder ernstige gevolgen.

VT1 in Austin betekent ook de officiële rentree van Liam Lawson op het allerhoogste niveau. De Nieuw-Zeelander vervangt bij Visa RB Daniel Ricciardo, die na de vorige GP in Singapore werd bedankt voor bewezen diensten. Lawson eindigt het uurtje trainen met de dertiende tijd.

Later vanavond, om 23.30 uur Nederlandse tijd staat de sprintkwalificatie (Sprint Shootout) op het programma.

Uitslagen

