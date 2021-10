COTA-baas Bobby Epstein verzekert de Formule 1 dat de hobbels op het circuit ‘geen probleem’ vormen voor de auto’s. Hij geeft wel toe dat het nog verbeterd moet worden voor de motoren, maar voor nu zou alles in orde moeten zijn voor dit raceweekend.

Naar aanloop van het raceweekend was het asfalt een van de gespreksonderwerpen. Het asfalt van het Circuit of the Americas bleek namelijk in slechte staat te zijn toen de MotoGP er drie weken geleden racete. Meerdere coureurs deden hun beklag over de enorme hobbels in het wegdek, wat voor de tweewielers soms gevaarlijke situaties opleverde. Zij eisten verbeteringen voor volgend jaar, anders weigerden ze terug te keren voor een race.

Na die klachten is er al wat gewerkt aan het asfalt, al is er nog wat geduld nodig totdat het circuit opnieuw goed onder handen genomen wordt. Pierre Gasly uitte eerder deze week al zijn zorgen over de hobbels op het circuit. “Ik heb een paar weken geleden naar de MotoGP gekeken en nu lijken de hobbels die de vorige keer al erg waren, nog zwaarder”, zei Gasly. Ook Pirelli zei dat het met wat vraagtekens zat na een jaar afwezigheid vanwege het coronavirus.

De baas van het circuit, Bobby Epstein, verzekert dat de hobbels meevallen voor de Formule 1. “Gasly heeft misschien wel wat gezegd, maar hij heeft nog niet op het circuit gereden”, zegt Epstein tegen Motorsport.com. “De hobbels zijn geen probleem voor de auto’s. Wedstrijdleider Michael Masi is hier al geweest en heeft mensen gestuurd die het hebben gecontroleerd. Zij hebben ons verzocht twee of drie gebieden aan te pakken en dat is al op maandag en dinsdag gebeurd. Het is dus nog steeds een probleem voor de motoren, maar de auto’s zullen geen probleem hebben”, aldus de COTA-baas, die ervan overtuigd is dat Gasly wat positiever zal zijn na de eerste meters.

