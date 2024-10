De GP van de Verenigde Staten staat voor de deur! Na een extra lange pauze staat de Formule 1 voor een nieuwe triple header, te beginnen met een race op Amerikaanse bodem. Het Circuit of the Americas in Austin, Texas is tevens het decor voor het vierde sprintweekend van het jaar. Het weerbericht voor de GP van de Verenigde Staten belooft veel goeds, al kunnen er tijdens de sprintrace wel wat druppels vallen.

Dit weekend strijkt de Formule 1 neer op het Texaanse asfalt voor de enige echte GP van de Verenigde Staten. Dankzij de groeiende populariteit van de sport onder de Amerikaanse bevolking worden er sinds 2023 liefst drie races gehouden in ‘the land of the free‘. In mei werd er al geracet in Miami en eind november keert de sport nog eenmaal terug naar de VS voor de GP van Las Vegas.

Voor velen blijft de race op het Circuit of the Americas echter de belangrijkste van de drie. Sinds 2012 is de baan nabij Austin vaste prik voor de Formule 1, met uitzondering van het corona-seizoen van 2020. Dit weekend staat er extra veel racegeweld op het programma. Op zaterdag wordt voor de vierde keer dit jaar een sprintrace georganiseerd.

Weerbericht GP Verenigde Staten

Voorlopig zijn de weersvoorspellingen gunstig. Het wordt het hele weekend behoorlijk warm, met temperaturen die oplopen tot 29 graden Celsius. Op vrijdag, wanneer de enige vrije training en de sprint shootout op het programma staan, schijnt de zon en blijft het gedurende de dag droog. Door een zachte zuidoostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond de 28 graden Celsius, en ’s avonds koelt het af naar zo’n 25 graden.

Op zaterdag wordt de sprintrace verreden en tevens de reguliere kwalificatie. Gedurende de dag kunnen er wat druppels vallen; de kans op neerslag bedraagt momenteel zo’n 55%. Het blijft lekker warm op en rond het circuit, met temperaturen tot 27 graden. Tijdens de hoofdrace op zondag blijft het waarschijnlijk droog, al wordt het wel iets bewolkter. De temperatuur zal niet hoger komen dan 28 graden Celsius.

