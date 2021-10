Hoewel het met de snelheid van de AlphaTauri AT02 wel goed lijkt te zitten, is Pierre Gasly er niet van overtuigd dat hij komend weekend tijden de Grand Prix van de Verenigde Staten potten kan breken. Dat heeft volgens de Fransman vooral te maken met het baanoppervlak van het Circuit of the Americas.

Gasly finishte tijdens de vorige Grand Prix in Turkije op de zesde plaats. Hij had mogelijk zelfs een plekje hoger kunnen eindigen, maar een tijdstraf van vijf seconden gooide roet in het eten. Gasly kreeg die straf na een aanrijding met Fernando Alonso in de openingsronde. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met een zesde plaats en acht punten. Daarmee komt zijn seizoenstotaal in zestien races op 74 punten en dat is slechts één puntje minder dan in het hele vorige seizoen dat uit zeventien races bestond.

Ondanks dat hij even baalde van de uitslag, vertrok Gasly met een goed gevoel uit Turkije. “Wat we kunnen meenemen uit de laatste race in Turkije is dat puur onze prestaties echt goed waren, we zaten in de kwalificatie binnen een tiende van Ferrari en Red Bull. De race was misschien nog beter geweest zonder die straf, maar tien seconden achter het podium eindigen – achter twee Mercedessen, twee Red Bulls en een Ferrari is echt positief.”

Na een korte break waarin hij onder andere in Marseille meedeed aan een voetbalwedstrijd voor het goede doel, wacht komend weekend op het Circuit of the Americas alweer de Grand Prix van de Verenigde Staten. Een race waar Gasly weinig goede herinneringen aan heeft. “Ik heb in Austin nog geen geweldige races gereden, het beste resultaat was een tiende plaats [in de kwalificatie] toen we er voor het laatst waren.”

Gasly heeft gemengde gevoelens bij het circuit. “Het is echt spannend om er te rijden, ik houd vooral van de eerste sector die een beetje op Suzuka lijkt. Over het geheel genomen is het erg interessant, hoewel ik denk dat het dit weekend wel eens heel ingewikkeld zou kunnen worden. Ik heb een paar weken geleden naar de MotoGP gekeken en nu lijken de hobbels die de vorige keer al erg waren, nog zwaarder.” En dus zullen de vrije trainingen op Circuit of the Americas bijzonder belangrijk worden, verwacht Gasly. “We zullen een compromis moeten sluiten over de set-up, maar dat weten we pas als we er zijn.”

