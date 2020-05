Circuits die niet op originele kalender staan mogelijkheid in hertekend seizoen

Chase Carey heeft bevestigd dat de Formule 1 overweegt locaties aan de hertekende kalender toe te voegen die oorspronkelijk niet op de planning stonden in 2020. De Formule 1 is daarover in gesprek met verschillende, niet nader genoemde circuits. “We willen ervoor zorgen dat we alle opties overwegen.”



In een videoconferentie waarin onder meer de financiële resultaten van het eerste kwartaal worden besproken, vertelt Carey dat de F1 “alle mogelijkheden” onderzoekt om tot een volwaardig seizoen te komen. Ook racen op circuits die niet op de originele kalender staan, is een optie.

“We zijn sinds Australië hard aan het werk. We staan in overleg met onze promotors om een potentiële racekalender voor 2020 samen te stellen”, legt Carey uit. “We hebben twee belangrijke uitdagingen: locaties vinden waar we een race kunnen houden en bepalen hoe we alle benodigde partijen en hun uitrusting naar die locatie vervoeren voor een race.”

“We zijn in gesprek met al onze promotors en ook met een aantal circuits die niet op de originele 2020-kalender staan. We willen ervoor zorgen dat we alle opties overwegen”, gaat Carey verder. Om welke circuits het gaat, zegt de Liberty Media-topman niet. Eerder lieten Hockenheim, Imola en Portimao al weten open te staan voor een GP.



