Carey geeft toe: ‘Houden rekening met scenario van 2020 zonder races, maar die kans is klein’

Formule 1-CEO Chase Carey heeft toegegeven dat er een kans bestaat dat de Formule 1 helemaal niet racet in 2020. Al is die kans klein, benadrukt de Amerikaan, die er steeds meer vertrouwen in heeft een goedgevulde kalender te kunnen presenteren.

Toch houdt Formule 1-eigenaar Liberty Media hier voor de zekerheid rekening mee, zo heeft Carey duidelijk gemaakt in dialoog met investeerders. “We hebben er – hoewel er geen garanties zijn – echter steeds meer vertrouwen in dat we een 2020-seizoen zullen hebben”, stelt hij namelijk.

De Formule 1 is daarbij nog altijd van zins dat in Oostenrijk te beginnen, op 5 juli. Het idee is ook nog altijd daar het weekend daarna een tweede race af te werken op de Red Bull Ring, en vervolgens in de weken erop twee Grands Prix op het Britse Silverstone. Het streven is in totaal 15 tot 18 races te houden.

Slechte cijfers

Volgens Carey wordt er daarbij ook over gedacht om op circuits te racen die geen deel uitmaakten van de oorspronkelijke 2020-kalender. “We zijn actief in gesprek met race-organisatoren om een kalender rond te krijgen.”

Het is ook belangrijk voor de sport om weer te racen en een goedgevulde kalender te hebben, want de financiële cijfers over het eerste kwartaal waren bedroevend. Liberty Media zag de omzet voor Q1 vergeleken met dezelfde periode in 2019 met 84 procent zakken, van 246 miljoen naar 39 miljoen dollar.

‘Europese GP’s zonder fans’

Carey heeft eerder een plan uit de doeken gedaan om in juli en augustus races te doen in Europa, dan in september en oktober in Eurazië en Azië, met een trip naar de Amerika’s op het programma voor november om het seizoen vervolgens in december af te sluiten in het Midden-Oosten.

Wat Carey daarbij nu uitspreekt, is dat “de Europese races naar verwachting zonder fans zullen plaatsvinden”. Later in het jaar hoopt de Formule 1 dan wel weer fans te kunnen verwelkomen bij de overzeese Grands Prix.

