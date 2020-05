Dutch GP met publiek op de lange baan? Kabinet acht grote evenementen pas ‘over een jaar’ reëel

“Een jaar of langer”, dat is volgens het kabinet ‘heel reëel’ wat betreft het tijdsbestek om met een coronavaccin te komen. En zolang dat er niet is, is de kans nihil dat er grootschalige evenementen gehouden worden in Nederland. Daaronder valt natuurlijk ook de Dutch GP.

315.000 toeschouwers waren er afgelopen weekend – van vrijdag tot en met zondag – naar Zandvoort gekomen als de Nederlandse Grand Prix niet was afgelast vanwege de corona-uitbraak. 105.000 fans per dag in de Zandvoortse duinen: het is in coronatijden niet voor te stellen.

Het kabinet denkt er ook zo over. Wat ‘massale evenementen’ betreft, is namelijk al een verbod van kracht tot 1 september, maar het heeft er alle schijn van dat dit nog veel langer gaat duren. Een datum kan het kabinet niet noemen, een voorwaarde wel: er moet eigenlijk eerst een coronavaccin zijn.

“Niemand weet hoelang dat gaat duren”, schrijft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge daarbij in een brief aan de Tweede Kamer met een corona-update. “We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, stelt de bewindsman.

De kans op een Grote Prijs van Nederland met publiek lijkt zodoende voorlopig zeer klein. De organisatie van Circuit Zandvoort heeft echter al wel laten weten een race zonder publiek niet op voorhand uit te sluiten. Voorwaarde is dan echter wel dat dat zo’n ‘spookrace’ financieel sluitend is.

