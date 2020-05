Claire Williams: ‘Willen de naam Williams altijd in F1 zien’

Verdwijnt met een mogelijke verkoop van Williams een van de bekendste teamnamen uit de Formule 1? Teambaas Claire Williams hoopt natuurlijk van niet. “Het is waarschijnlijk te vroeg om te voorspellen hoe het team wel en niet genoemd kan worden.”

Of Williams verkocht wordt en wat er dan met het team zou gebeuren is voorlopig onduidelijk. Een voor de hand liggende mogelijkheid is dat het team wordt overgenomen en onder een andere naam verdergaat. Toch ziet Claire Williams de naam graag behouden worden. “Het is waarschijnlijk te vroeg om te voorspellen hoe het team wel en niet genoemd kan worden”, vertelt Williams aan RaceFans. “Ik denk dat onze familie de naam Williams altijd in de Formule 1 zou willen zien.”

De Britse benadrukt dat de mogelijke verkoop van de renstal niet meteen het einde betekent. “Dat betekent zeker niet dat dit team de komende jaren niet zal blijven racen. Dit gaat voor ons over het veiligstellen van de toekomst van ons team en ervoor zorgen dat we een succesvolle toekomst hebben om zo investeringen te genereren.”

Volgens de dochter van oprichter Frank Williams is deze ontwikkeling niet puur ten gevolge van de coronacrisis. “Er is niet één sleutelfactor die voor deze beslissing heeft gezorgd”, stelt Williams. “We hebben de afgelopen maanden duidelijk stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat we Williams financieel en dus ook sportief in de best mogelijke positie brengen. Dit is een volgende stap in dat proces. Er zijn dus een aantal factoren die tot deze beslissing hebben geleid.”

