Franco Colapinto is wel blij met de ‘harde aanpak’ van Alpine-adviseur Flavio Briatore. De Italiaan staat sinds het vertrek van Oliver Oakes aan het roer bij de Franse renstal, en gaat onder meer over de rijderskeuze voor volgend jaar. Voor Colapinto is het nog afwachten of hij de voorkeur krijgt van Briatore, omdat hij in 2025 nog geen enkel WK-punt heeft kunnen pakken. De Italiaan noemde de prestaties van de Argentijn zelfs ‘teleurstellend’, maar Colapinto heeft geen problemen met de aanpak van Briatore: ‘Heeft mij mentaal zelfs een stuk sterker gemaakt’.

Franco Colapinto werd afgelopen december bij Alpine binnengehaald als reservecoureur, na een half seizoen voor Williams te hebben gereden. Heel lang hoefde de Argentijn niet aan de zijlijn te staan. Al voor de GP Emilia-Romagna besloot het Franse team om Jack Doohan door Colapinto te laten vervangen. De coureur heeft sindsdien nog geen potten kunnen breken. Adviseur Flavio Briatore noemde de resultaten van Colapinto zelfs ‘teleurstellend’.

‘Heeft mij mentaal sterker gemaakt’

De coureur heeft echter geen enkel probleem met de harde aanpak van Briatore, en denkt dat hij daardoor juist sterker is geworden. “Ik heb een goede relatie met Flavio”, vertelt Colapinto openhartig in de Beyond the Grid-podcast. “Hij is streng tegen iedereen. Zijn manier om het team te laten werken en om mensen te motiveren is soms een beetje hard en kan soms een beetje te veel zijn als je hem niet kent. Maar hij is iemand waarin ik echt geloof en iemand die volgens mij dit team weer aan de top zal helpen. Hij heeft mij mentaal een stuk sterker gemaakt. Ik ben natuurlijk erg dankbaar voor de kans die hij mij heeft gegeven, maar ook voor het hele proces dat we samen doorlopen.”

Colapinto is de laatste coureur van de huidige grid die nog wacht op zijn eerste WK-punten van het seizoen. Hij is daardoor voor 2026 nog niet zeker van een stoeltje. Briatore gaf eerder al aan dat de uiteindelijke keuze tussen de Argentijn en reservecoureur Paul Aron zal gaan. Colapinto focust zich vooralsnog liever op het huidige seizoen. “Ik wil dit jaar beter blijven worden. Er is nog zoveel om te leren. Ik voel me al veel beter in de auto en in het team. Het is natuurlijk geen geheim dat de auto nog niet is zoals we deze zouden willen hebben, maar we kunnen er punten mee pakken. Mijn focus op dit moment is om race voor race alles te bekijken, en dan zie ik wel waar we eindigen.”

