Max Verstappen is door zijn Formule 1-collega’s verkozen tot beste coureur van het afgelopen seizoen. De wereldkampioen voert de lijst aan voor Lewis Hamilton en Lando Norris.

De keuze voor Verstappen mag nauwelijks een verrassing heten. De Nederlander werd dit jaar voor het eerst wereldkampioen, wist tien races te winnen en stond achttien keer op het podium. Ook de tweede plaats voor Hamilton is een formaliteit. De zevenvoudig wereldkampioen kende een geweldig seizoen, maar moest uiteindelijk in de laatste ronde van de laatste race het hoofd buigen voor Verstappen.

Motorsport Images

Interessanter is wie er achter de twee kemphanen de best of the rest zou worden. De veertien coureurs die in een peiling van de officiële website van de Formule 1 – Formula1.com – hun stem uitbrachten kozen voor McLaren-coureur Lando Norris. De Engelsman finishte op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij scoorde 160 punten en eindigde vier keer op het podium.

Carlos Sainz werd achter Norris vierde. Opmerkelijk want de Spanjaard eindigde in het WK net een plaatsje hoger dan Norris en stond in 2021 net als Norris vier keer op het podium. Ook interessant is de tiende plaats van Mick Schumacher die dit jaar bij Haas in de Formule 1 debuteerde.

De volledige top tien zoals door de coureurs bepaald ziet er als volgt uit:

1 Max Verstappen 2 Lewis Hamilton 3 Lando Norris 4 Carlos Sainz 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Pierre Gasly 8 George Russell 9 Esteban Ocon 10 Mick Schumacher

De veertien coureurs die hun stem uitbrachten waren: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel.

