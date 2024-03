­ Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: heeft Ferrari de juiste rijderskeuze gemaakt voor volgend jaar?

Carlos Sainz heeft het echt supergoed gedaan in Australië. Hij heeft nog geen stoeltje voor volgend jaar, dus een beter visitekaartje kan hij niet afgeven. Maar het is natuurlijk wel een beetje apart allemaal. Lewis Hamilton maakt de overstap naar Ferrari en neemt zijn plek in, maar gaat zelf momenteel niet zo lekker in de Mercedes. En dan heb je Sainz die dan weer zijn teamgenoot Charles Leclerc verslaat. Het is bijna de omgedraaide wereld.

Het zijn natuurlijk altijd lastige keuzes en er zijn veel belangen die meespelen bij een rijderswissel. Maar ik denk dat sommige mensen binnen Ferrari nu wel gaan twijfelen over bepaalde keuzes. Die zullen zich wel even achter de oren krabben na de race in Australië.

Dan naar Red Bull. Max Verstappen had voor het eerst in zeer lange tijd pech en dat kan natuurlijk gebeuren in de autosport. Maar zijn teamgenoot vond ik echt weer tegenvallen. Als je ziet wat Sergio Pérez tekortkomt in de race, dat is gewoon niet normaal. Natuurlijk had hij een gridstraf, maar Max Verstappen zou die auto wel verder naar voren hebben gekregen.

Ik begin me daarom echt steeds meer af te vragen hoe goed die auto is of dat de mooie resultaten puur aan Verstappen liggen. Misschien is die RB20 namelijk helemaal niet zoveel beter dan de Ferrari of McLaren. Dan is het juist van belang dat je daar twee goede coureurs hebt rijden en daarom kan Sainz zomaar een serieuze optie zijn voor Red Bull. Ik denk dat Pérez langzaam door de mand gaat vallen dit seizoen en zijn stoeltje zou een prima kans zijn voor de winnaar van vandaag.

Het wordt daarom nu heel interessant op de rijdersmarkt. Het kan echt alle kanten op en dat vind ik het leuke eraan. En wat gaat Max Verstappen doen? Het liefste zou ik hem ook de keuze zien maken om te vertrekken, bijvoorbeeld naar Mercedes. Wat kan hij daar laten zien? En wat kan zijn opvolger laten zien in de Red Bull? Is die auto echt zo goed, of lag het inderdaad aan Verstappen? De tijd gaat het leren, maar er gaan mooie dingen gebeuren.