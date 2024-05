Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de tranen van Leclerc en de desondanks ijdele hoop op de wereldtitel dit jaar.

Autosport, en zeker Formule 1, kan hard zijn. Zakelijk. Maar toch, op bijzondere momenten – succes, maar ook tegenslag – zie je ook de emotie bij coureurs, bij teams, bij fans, bij marshals zelfs. Zoals bij de overwinning van Charles Leclerc zondag in Monaco.

Ik kan me er als coureur in verplaatsen; er zijn van die zeges die net wat meer betekenen dan sommige andere. Dat had ik zelf bijvoorbeeld toen we in Le Mans eens wonnen (al werd die zege later afgepakt). En ook in Monaco, waar ik in de Porsche Supercup winnaar werd, voelde ik de emotie. Dat komt ook doordat het zo’n bijzondere setting is waarin je rijdt, helemaal als je wint.

Maar bij Leclerc spelen nog zoveel extra zaken mee die het een diepere lading geven: van het feit dat hij zelf Monegask is tot natuurlijk de herinnering aan zijn overleden vader. De man die zoveel voor hem betekende, die hem hielp te komen waar hij nu is en de man die hij daarom na de zege dan ook meermaals noemde. Het roerde de coureur tot tranen. En dat is zeer begrijpelijk.

Een emotionele zege dus, een verdiende zege ook. Al vanaf de eerste training merkte je het vertrouwen bij Leclerc. Eindelijk zat het hem vervolgens ook eens mee, in tegenstelling tot andere jaren in Monaco. Maar ditmaal lukte het. En hoe. Winnaar in eigen land. Je zag aan de waterige oogjes van Prins Albert en de marshals langs de baan hoe dat impact had op de mensen daar.

Ik verwacht dat deze emotionele zege voor Leclerc sportief een keerpunt zal zijn. Er is echt een last van zijn schouders afgevallen nu, let maar op. Knap, heel knap. Maakt hem dat meteen een uitdager van Max Verstappen in de strijd om de titel? Nee. Ik zou nog steeds mijn geld op Verstappen zetten, 100 procent.

Leclerc is in de WK-stand ineens erg dichtbij gekomen (31 punten), zo’n gat kan ook zomaar weg zijn. Maar ik verwacht dat McLaren ook nog wel wedstrijden gaat winnen en Red Bull – of beter gezegd Max – ook. Dus hoe knap, bijzonder én verdiend de zege in Monaco ook was voor Leclerc; een wereldtitel is voor hem dit seizoen toch echt een brug te ver.

Charles Leclerc krijgt na de zege in Monaco een knuffel van een emotionele Prins Albert. FOTO: ANP