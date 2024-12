Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe, tussen alle straffen en discussies in Qatar door, het opviel hoe sommige teams radicaal anders presteerden dan ze zelf ook dachten.

Hoe ongrijpbaar Formule 1 is als sport, bleek maar weer eens in Qatar. Zoals dat al vaker bleek dit seizoen. Je zou toch denken dat op dit niveau, na een paar jaar met dezelfde regels en auto’s, de teams inmiddels wel begrijpen hoe of waarom hun bolides niet of juist wel presteren. Maar daarover zo dadelijk meer.

‘Next level’

Eerst even over Max Verstappen: wat is het toch bijzonder hoe hij tijdens races erin slaagt om alles tegelijk te kunnen doen. Hard rijden, proberen te winnen en ondertussen met de regels bezig zijn. Dat hij het team in Qatar even vertelt om bijvoorbeeld te kijken naar wat Lando Norris doet tijdens een situatie met gele vlaggen… Max laat ook dan weer zien hoe hij domineert, hoe ‘next level’ hij is in de hele autosport.

En dat brengt me bij zijn team. Want laat me vooropstellen dat het erg knap is van Red Bull hoe ze er daar toch in slagen om op zaterdag een auto te veranderen van heel slecht (Max noemde het niet voor niets een rallyauto) tot een bolide die ineens snel genoeg blijkt voor pole en voor winst in de Grand Prix een dag later. Terwijl hij in de sprintrace nog he-le-maal nergens was…

Dat alles verrast me, het leek alsof ze bij Red Bull zelf ook niet doorhadden waarom het ineens zo goed ging. Zoals je dat trouwens wel vaker ziet bij teams dit seizoen. Neem Mercedes, dat de ene keer heel snel is en de andere keer weer niet. Bijvoorbeeld door de omstandigheden. En het dan zelf ook niet snapt. Of McLaren, dat van níet de snelste auto naar wél de snelste auto ging dit jaar. En dan nu toch ook weer moeite heeft.

Ongelooflijk

Normaal gesproken zijn dat zaken die zich aftekenen over langere tijd, maar als je nu ziet hoe snel de verhoudingen of krachtsverschillen veranderen in een F1-seizoen; dat is bizar. Je ziet dat alle teams grote moeite hebben om alles goed te doen, om alles uit hun auto’s te halen. Ongelooflijk eigenlijk, hoe ze soms hun eigen auto niet begrijpen.

Factoren als wind, temperatuur, banden, asfalt; ze zijn enorm bepalend. Dat is altijd zo in de autosport, maar als de verschillen zo miniem zijn als nu in de Formule 1 zorgt een verandering van die factoren meteen voor verandering in krachtsverhoudingen. Zó dicht zit het bij elkaar.

Dat belooft hoe dan ook wat voor 2025: want het zal ook dan dus dicht bij elkaar zitten met deze regels en bolides. Want nu zijn de verschillen al miniem, zo aan het einde van het seizoen. En veranderen de verhoudingen per week. Neem van mij aan dat niemand ineens het wiel opnieuw uit kan vinden, dus komend jaar zal er niet zomaar een team met kop en schouders bovenuit steken.

Ferrari of McLaren

Maar eerst… Abu Dhabi, de slotrace. Met nog spanning: want welk team wint de titel bij de constructeurs? Dat boeit ons als liefhebbers misschien iets minder, maar voor die teams is het van groot belang. Het gaat niet alleen om prestige, maar ook om geld en windtunneltijd, om budget ook. En het kan nog voor Ferrari, dat 21 punten goed moet maken op McLaren.

Maar als je eerlijk bent, zou die laatste het meer verdienen. Ze hebben daar over een heel jaar de beste auto gehad. Als McLaren die constructeurstitel nog uit handen geeft, is het vooral een eigen fout. Maar spannend, dat wordt het zeker. Op allerlei vlakken dus.

