Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: waarom Max Verstappen nog vaker gaat winnen, maar ook wat een klagende Lewis Hamilton te wachten staat bij Mercedes.

Laat ik in deze eerste column van het nieuwe seizoen maar met de deur in huis vallen: het wordt GEEN saai seizoen. Integendeel! Het wordt juist een jaar vol bijzondere ontwikkelingen. En twee zaken spelen daarin een rol. Maar dat zo dadelijk.

Eerst een voorspelling over Max Verstappen. De Red Bull is nog beter dan vorig jaar – op deze manier wordt hij ‘gewoon’ weer kampioen. Vorig seizoen won hij in 22 races 19 keer. Dat gaat hij verbeteren. Ditmaal zijn er twee races meer, dus de maximale score zou 24 zijn. Pech zal-ie heus eens hebben, dus laat ik het ‘bescheiden’ houden: Max wint er twintig.

Het zorgt, los van de inhoud en wat er van waar is, altijd voor ruis en problemen Jeroen Bleekemolen

En toch wordt het desondanks niet saai. Dat komt door die twee zaken waar ik op doel: ten eerste is er de op hol geslagen rijdersmarkt met alle druk van dien op de coureurs die om stoeltjes vechten. Dat gaat voor intriges zorgen – je merkte het in Bahrein ver achter Verstappen in de race al bij Tsunoda en Ricciardo, maar ook bij Ferrari met Carlos Sainz én er was weer een klagende Lewis Hamilton. Diens vertrek bij Mercedes zal van invloed zijn op het seizoen.

Het zou mij zelfs niet verbazen als Hamilton het einde van het jaar niet eens haalt. Dat klinkt extreem, maar stel dat Mercedes teleurstelt en duidelijk is dat er niet meer gewonnen gaat worden… Misschien dat ze dan wel samen besluiten: dit wordt ’m niet meer dit seizoen.

Lek in het team

En die tweede zaak, dat is de kwestie rond Christian Horner bij Red Bull. Wat er nou precies speelt of wat er allemaal van klopt, dáár kan ik niet over oordelen. En dat doe ik dus ook niet.

Maar ergens zit er in dat team blijkbaar een lek. En ergens gaat dat gevolgen hebben voor iets of iemand, of dat nou Horner is of een ander. Er gaan hoe dan ook dingen gebeuren daar bij Red Bull; dat is altijd zo met dit soort kwesties. Het is een gevaar. Want het zorgt, los van de inhoud of wat er van waar is, altijd voor ruis en problemen.

Wel op lange termijn overigens, want dit jaar zal het voor de prestaties van Max en het team niets uitmaken. Hij is nu al snel, dat verandert niet. En die auto is nu ook al snel, dat verandert óók niet. Maar op de toekomst van het team kan het wel van invloed zijn.

De tijd zal het leren.

Net als de hoeveelheid races die Max gaat winnen: twintig dus. Of, vooruit, waarom ook niet: twintig-plus!

