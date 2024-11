Audi heeft zich volgens Nelson Valkenburg volkomen verkeken op de entree in de Formule 1 via Sauber. De hoge bazen snappen, beweert hij, niets van de sport.

Sauber. Voor de optimistische fans is het team dat vanaf 2026 als Audi door het leven gaat, een slapende reus. Een organisatie barstensvol ambitie en, als fabrieksteam, ook onbegrensde mogelijkheden. Maar voor mij is het hele Sauber-Audi-project geen slapende reus meer. Dit is een team dat in coma ligt en er niet in slaagt om wakker te worden.

De eerste voortekenen zijn achteraf zo duidelijk. Als Audi in 2022 vol fanfare aankondigt dat het Sauber over gaat nemen en onder eigen vlag in 2026 aan de start staat, durft het over succes te praten. Audi gaat, nee moet winnen! Dat dat moet met een van de slechtste teams op de grid en een gebrek aan recente ervaring bij het moederbedrijf, daar heeft niemand het over.

Maar 2,5 jaar later gelooft niemand binnen de paddock nog in die ambitie. De auto is de langzaamste van het veld en voorlopig blijft dat nog wel zo: een enorm probleem. Maar dat is nog tot daar aan toe. Groter is het probleem dat niemand elkaar binnen dit team vertrouwt.

Onder leiding van Andreas Seidel begon het gedoe achter de schermen. Politiek gekonkel en topmensen die niet met elkaar on speaking terms zijn was nog maar het topje van de ijsberg. Het leverde gezichtsverlies op toen Carlos Sainz Williams verkoos boven een Audi-fabrieksdeal. Dat is pas een nachtmerrie voor de PR-afdeling. En dus was Audi er klaar mee en namen de Duitsers dit jaar meer controle. Andreas Seidel moest eruit en Mattia Binotto kwam erin met de opdracht het project vlot te trekken, terwijl Audi er ook in slaagde Jonathan Wheatley van Red Bull te paaien. Zij moeten dit zinkende schip drijvende zien te houden. En zinken doet het, heel langzaam maar zeker.

‘Bij Sauber vertrouwt niemand elkaar‘

Met twee topmannen alleen ga je het niet redden dat om te draaien. Eerlijk is eerlijk: de auto is compleet ruk. En onder het huidige technisch management zie ik daar weinig verbetering in. Ontwerper James Key is simpelweg niet in staat met zijn groep mensen en de middelen die er zijn aan te haken bij de concurrentie in het middenveld. Alles wat er op deze auto gegooid wordt, werkt niet. En dit is de technische groep die een auto moet bouwen waarmee Audi kan winnen?

Dan is er nog de saga rondom de rijders. Nico Hülkenberg werd vroeg door Audi gecontracteerd, zonder dat de rest van het Sauber-team ervan op de hoogte was. Het knakte het beetje vertrouwen dat Zhou Guanyu in zichzelf heeft, Valtteri Bottas vertrouwt Audi niet meer. Geen wonder dat Sainz bedankte voor de eer.

Bij Sauber is alle energie eruit. Een kleine groep mensen op afstand geleid door een boardroom die het spelletje niet begrijpt. Dat succes wil kopen door een paar grote zetten te doen en niet begrijpt dat de rest van Sauber’s schaakbord belabberd is en dus afstevent op een historische nederlaag. Met de financiële problemen van het moederbedrijf in het achterhoofd ben ik bang dat het merk snel weer de sport uitstapt en dat Audi zich bij Toyota schaart als voorbeeld van een boardroom van een enorm merk dat deze sport niet begrijpt.

Vroeger was het Vorsprung durch technik. Zo domineerde Audi op Le Mans. Dit is Ambition ohne plan. En dat kan niet in deze sport. Mocht Audi falen, dan is dat niet alleen slecht voor Audi en Sauber. Het is ook slecht voor de Formule 1.

Deze column komt uit de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland).