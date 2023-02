In zijn column in de seizoengids 2023 van FORMULE 1 Magazine richt Noël Ummels zijn pijlen op Fernando Alonso. De Spanjaard gaat met Aston Martin voor zijn laatste kunstje, maar hoelang wil het lichaam nog? Die illustere derde titel is een kansloze missie voor de oude rot, meent Ummels. Met de nadruk op rot.

Een wijs man zei ooit: ‘De koe in de kont kijken kan iedereen, de koe in de bek kijken gaat meestal mis’. Dat maakt een voorbeschouwing op het seizoen, het vaste ritueel in februari, een heikele onderneming.

Hamvraag voor Max Verstappen en zijn fans: is Red Bull nog steeds aan het front te vinden, of wordt het links en rechts ingehaald door Mercedes en Ferrari? Wie weet moet het zich zelfs teams met ambities, zoals McLaren, Alpine en Aston Martin, van het lijf houden. Je kunt er geen zinnig woord over zeggen.

Wat je wel met zekerheid kunt stellen is dat Fernando Alonso de enige veertiger in het veld is. En dat hij binnen afzienbare tijd qua vorm van de klif dondert. Topsporters doen aan ultravroegpensioen, niet uit vrije wil maar omdat het lichaam niet meer op zijn piek kan presteren. Terecht dat ze bij Alpine dachten: laten we die grandioze coureur annex oude man een contract voor een jaar aanbieden en dan kijken we daarna wel verder.

Terecht ook dat die grandioze coureur annex oude man dacht: ik kies voor een meerjarencontract bij Aston Martin. Van Alonso kun je verwachten dat hij zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll om de oren rijdt. Dat is ook niet zo moeilijk, want in zes jaar Formule 1 kon Stroll alleen ene Sergej Sirotkin achter zich houden.

Alonso’s voormalige baas Flavio Briatore, die hem in 2001 op 19-jarige leeftijd bij Minardi liet debuteren en hem in 2005 en 2006 naar de wereldtitel voerde met Renault, denkt dat hij nog een of twee fantastische seizoenen in de benen heeft. Alonso durft nog verder te gaan en mikt op een derde wereldtitel.

Moet kunnen, mits het in de komende een of twee fantastische seizoenen gebeurt. En nee, daar geloven ze zelfs bij Aston Martin niet in, al deinzen ze er niet voor terug de verwachtingen flink op te porren. Zonder dat er ook maar één auto voor 2023 is gepresenteerd, laat staan dat er ook maar één meter is gereden, roeptoetert het team dat het een enorme stap voorwaarts gaat maken.

Ambities genoeg, getuige ook de nieuwe faciliteiten in Silverstone, maar het duurt nog zeker twee jaar eer Aston Martin daar de vruchten van plukt.

Dan is het 2025 en Alonso is dan 43. Michael Schumacher was op die leeftijd geen schim meer van zichzelf. Maar ja, die hoefde met zeven wereldtitels ook niet meer zo nodig.

Alonso heeft unfinished business in de Formule 1. Hij behoort tot de buitencategorie coureurs, zoals Schumacher en Lewis Hamilton, alleen heeft hij vijf titels minder. Na die twee titels ruim anderhalf decennium geleden was voor hem de koek op, iets wat toen niemand had kunnen voorspellen. Maar ik durf de koe nu wel in de bek te kijken: binnen twee jaar dondert Alonso van die klif en die derde wereldtitel zal er niet meer van komen.

Hoezeer ik het ook betreur dat zijn carrière die extra glans mist.

